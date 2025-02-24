Якубович, Каневский, Бикович: кто из звезд приедет на кинофестиваль «Дух огня» в ХМАО

На церемонию открытия ежегодного фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийск съедется десант известных артистов. Гости смогут увидеть на ковровой дорожке ведущего телепередачи «Поле чудес» Леонида Якубовича и сербско-российскую звезду кинематографа Милоша Биковича.
«На дорожке вы увидите звезд разных поколений. Ирина Розанова, Мария Голубкина, Ольга Ломоносова, Милош Бикович, наш краш всех времен и народов. Роман Васильев, Леонид Каневский, Леонид Якубович, Дарья Златопольская», — сообщила вице-президент кинофестиваля Мария Зверева в ходе пресс-конференции ТАСС.
В жюри также будут заседать именитые деятели киноиндустрии как международного, так и российского уровней. Например, фильмы, представленные участниками фестиваля в коротком метре, увидит режиссер Игорь Волошин. Из последних картин он работал над нашумевшей экранизацией сказки «Волшебник Изумрудного города». А председателем международного конкурса стал южнокорейский кинорежиссер и сценарист Щин Ен-щик.
Церемонию закрытия «Духа огня» срежиссирует лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Он является главным режиссером Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Франдетти трижды получал самую престижную театральную премию за лучшую режиссерскую работу.
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