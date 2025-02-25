Shot: погибший под лавиной в Сочи оказался звездным тренером

Стала известна личность попавшего в Сочи под лавину фрирайдера, сопровождавшего туристов на горе. Им был звездный инструктор 28-летний Иван Хорьков, пишут telegram-каналы.
«Звездный инструктор погиб под лавиной в горах Сочи. <...> 28-летний Иван Хорьков», — сообщил telegram-канал Shot. Там же отметили, что Хорьков работал с российскими знаменитостями, включая Митю Фомина и Оксану Самойлову.
В последние пять лет Иван активно работал тренером в Сочи, обучая начинающих и продвинутых любителей горнолыжного спорта. Его ученики ценили его за профессионализм и индивидуальный подход.
Начал свою карьеру Хорьков в Москве, где набирал студентов через интернет и обучал их. Аттестацию он прошел в декабре 2023 года. Стоимость одного занятия с Хорьковым начиналась от шести тысяч рублей.
Ранее в районе «Роза Хутор» в Сочи сошла лавина. По предварительным данным под снегом оказались три человека. Двоих из них нашли. Фрирайдер, сопровождавший туристов на горе, предположительно, погиб.
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