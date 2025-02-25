SHOT: попавший под лавину в горах Сочи погиб

Попавший под лавину в Сочи фрирайдер, сопровождавший туристов на горе, предположительно, погиб. Его поиски на данный момент приостановлены.
«Попавший под лавину в горах Сочи фрирайдер, предварительно, погиб. Он работал инструктором и сопровождал двух туристов из Краснодара, которых спасли сегодня ночью», — сообщает telegram-канал SHOT.
В момент схождения снега со склона мужчина находился на лыжах. Двое туристов из Краснодара, которые были с пропавшим, рассказали, что сумели найти только перчатку и одну лыжу, принадлежащие инструктору.
Ранее в районе «Роза Хутор» в Сочи произошел сход лавины. По предварительным данным под снегом оказались три человека. Двоих из них, которые катались на сноуборде на необорудованном южном склоне горы, нашли.
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