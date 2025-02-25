Власти ХМАО увеличили призовой фонд кинофестиваля «Дух огня»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинофестиваль пройдет с 5 по 9 марта
Кинофестиваль пройдет с 5 по 9 марта Фото:

Власти ХМАО ввели новый приз для участников ежегодного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Один из незаконченных проектов, заявленных в номинации «Фильм в работе», получит 1 миллион рублей на завершение.

«Новый приз прибавился для ставшей популярной за два года конкурсной программы „Фильм в работе“. В ней представляют еще неосуществленные проекты. Благодаря поддержке Руслана Николаевича мы сделали там большой денежный приз, который предусмотрен для завершения проекта. Так, Югра становится сопродюсером фильма», — прокомментировала вице-президент фестиваля Мария Зверева в ходе пресс-конференции ТАСС.

Еще один выигрыш для «Духа огня» учредил Фонд Росконгресс — за победу в номинации «Душа России. Мировое кино» вручат 800 тысяч рублей. «Приз получит автор дебютного фильма, участвующего в международном конкурсе, за вклад в сохранение традиционных духовных ценностей в мире», — добавил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

А главный приз «Золотая тайга» в размере одного миллиона рублей достанется лучшему по оценкам жюри дебютному фильму. За второе место предусмотрен выигрыш в 400 тысяч рублей, а за третье — 200 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о звездах, которые приедут в Ханты-Мансийск на открытие «Духа огня». Гости смогут увидеть на ковровой дорожке ведущих телепередач «Поле чудес» и «Следствие вели…» Леонида Якубовича и Леонида Каневского, а также сербско-российскую звезду кинематографа Милоша Биковича.

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Власти ХМАО ввели новый приз для участников ежегодного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Один из незаконченных проектов, заявленных в номинации «Фильм в работе», получит 1 миллион рублей на завершение. «Новый приз прибавился для ставшей популярной за два года конкурсной программы „Фильм в работе“. В ней представляют еще неосуществленные проекты. Благодаря поддержке Руслана Николаевича мы сделали там большой денежный приз, который предусмотрен для завершения проекта. Так, Югра становится сопродюсером фильма», — прокомментировала вице-президент фестиваля Мария Зверева в ходе пресс-конференции ТАСС. Еще один выигрыш для «Духа огня» учредил Фонд Росконгресс — за победу в номинации «Душа России. Мировое кино» вручат 800 тысяч рублей. «Приз получит автор дебютного фильма, участвующего в международном конкурсе, за вклад в сохранение традиционных духовных ценностей в мире», — добавил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. А главный приз «Золотая тайга» в размере одного миллиона рублей достанется лучшему по оценкам жюри дебютному фильму. За второе место предусмотрен выигрыш в 400 тысяч рублей, а за третье — 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о звездах, которые приедут в Ханты-Мансийск на открытие «Духа огня». Гости смогут увидеть на ковровой дорожке ведущих телепередач «Поле чудес» и «Следствие вели…» Леонида Якубовича и Леонида Каневского, а также сербско-российскую звезду кинематографа Милоша Биковича.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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