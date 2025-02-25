Пермский приют для кошек «Матроскин» в поисках нового дома

В Перми приют для кошек «Матроскин» испытывает сложности с поиском помещения
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Приют помогает бездомным кошкам
Приют помогает бездомным кошкам Фото:

Приют для кошек «Матроскин» в Перми снова ищет новое помещение. Однако процесс осложняется отсутствием подходящих вариантов, соответствующих законодательству. 

«Требования к земельным участкам очень строгие. Мы должны находиться на расстоянии не менее 150 метров от жилых домов, что значительно ограничивает наши возможности и делает их почти невозможными в рамках заданных критериев. Мы понимаем, что после переезда нас снова проверит прокуратура, поэтому так тщательно подходим к выбору подходящего варианта», — передает ИА ТЕКСТ пояснения руководителя приюта Гали Море.

Осенью 2023 года приют планировал построить собственное здание. Одна из строительных компаний предложила помощь в этом вопросе. Участок находился в черте города на улице Бригадирская, но в ноябре его выставили на торги за почти 12 миллионов рублей. Затем «Матроскин» нашел отдельно стоящее здание в городе площадью 570 кв. м. за 8 миллионов рублей. Здесь планировалось открыть приют для кошек, бассейн для реабилитации животных с проблемами и социальную ветеринарную клинику для бесплатного лечения и стерилизации бездомных животных.

В настоящее время приют продолжает функционировать в старом помещении «Дома грузчика». В 2023 году прокуратура потребовала выселить пермский приют для кошек «Матроскин» из занимаемого помещения. Дело в том, что по новому законодательству, приюты не имеют права располагаться в жилых домах. С тех пор «Матроскин» активно ищет здание или участок, соответствующий требованиям закона об ответственном обращении с животными. Средства на покупку нового помещения уже собраны и составляют 8 миллионов рублей.

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Приют для кошек «Матроскин» в Перми снова ищет новое помещение. Однако процесс осложняется отсутствием подходящих вариантов, соответствующих законодательству.  «Требования к земельным участкам очень строгие. Мы должны находиться на расстоянии не менее 150 метров от жилых домов, что значительно ограничивает наши возможности и делает их почти невозможными в рамках заданных критериев. Мы понимаем, что после переезда нас снова проверит прокуратура, поэтому так тщательно подходим к выбору подходящего варианта», — передает ИА ТЕКСТ пояснения руководителя приюта Гали Море. Осенью 2023 года приют планировал построить собственное здание. Одна из строительных компаний предложила помощь в этом вопросе. Участок находился в черте города на улице Бригадирская, но в ноябре его выставили на торги за почти 12 миллионов рублей. Затем «Матроскин» нашел отдельно стоящее здание в городе площадью 570 кв. м. за 8 миллионов рублей. Здесь планировалось открыть приют для кошек, бассейн для реабилитации животных с проблемами и социальную ветеринарную клинику для бесплатного лечения и стерилизации бездомных животных. В настоящее время приют продолжает функционировать в старом помещении «Дома грузчика». В 2023 году прокуратура потребовала выселить пермский приют для кошек «Матроскин» из занимаемого помещения. Дело в том, что по новому законодательству, приюты не имеют права располагаться в жилых домах. С тех пор «Матроскин» активно ищет здание или участок, соответствующий требованиям закона об ответственном обращении с животными. Средства на покупку нового помещения уже собраны и составляют 8 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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