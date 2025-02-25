Британия наметила собственный план по Украине

Британия планирует провести встречу с европейскими лидерами для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Великобритания планирует провести встречу с лидерами европейских стран для обсуждения переговоров по урегулированию украинского конфликта», — говорится в материале агентства. Там добавили, что встреча может состояться 2 марта, хотя планы еще могут измениться и она может быть проведена в виртуальном формате.
Мероприятие станет продолжением саммита, прошедшего 17 февраля по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона на фоне возможного исключения Европы из переговоров по Украине. На встрече собрались лидеры Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, а также представители Евросовета и НАТО. 19 февраля состоялся второй подобный неформальный саммит.
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