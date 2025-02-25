Кухарук запустил новый образовательный проект для управленцев ХМАО. Видео

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Кухарук подписал соглашение с ректором РАНХиГС
Кухарук подписал соглашение с ректором РАНХиГС Фото:

В ХМАО запустили образовательный проект «Лидеры изменений Югры 5.0». Его цель — сформировать сплоченную команду управленцев, которые будут заниматься развитием региона. В открытии программы для нового потока принял участие глава округа Руслан Кухарук.

«Принял участие в запуске образовательного проекта „Лидеры изменений Югры 5.0“. Цель программы — формирование единой сплоченной управленческой команды региона», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

В этом году конкурсный отбор прошли 38 человек — представители бизнес-сообщества, некоммерческих структур, региональных и муниципальных органов власти. В результате их обучения появятся новые прикладные проекты, которые планируется реализовывать и масштабировать в Югре.

Программа стартовала в сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Ректор академии Алексей Комиссаров подписал соглашение с главой региона и теперь они будут вместе работать над целыми двумя проектами — «Лидеры изменений Югры 5.0» и «Герои Югры». Благодаря сопровождению методологии программ, личностно-профессиональной диагностике, оценке потенциала ветеранов СВО и опыту РАНХиГС, проект будет обеспечен более высоким уровнем подготовки и прочным образовательным фундаментом для ветеранов СВО.

Региональная программа управленческих кадров «Герои Югры» вызвала ажиотаж среди ветеранов и участников СВО. За два дня с момента запуска программы от военнослужащих поступило уже больше нескольких десятков заявлений.

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В ХМАО запустили образовательный проект «Лидеры изменений Югры 5.0». Его цель — сформировать сплоченную команду управленцев, которые будут заниматься развитием региона. В открытии программы для нового потока принял участие глава округа Руслан Кухарук. «Принял участие в запуске образовательного проекта „Лидеры изменений Югры 5.0“. Цель программы — формирование единой сплоченной управленческой команды региона», — написал Кухарук в своем telegram-канале. В этом году конкурсный отбор прошли 38 человек — представители бизнес-сообщества, некоммерческих структур, региональных и муниципальных органов власти. В результате их обучения появятся новые прикладные проекты, которые планируется реализовывать и масштабировать в Югре. Программа стартовала в сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Ректор академии Алексей Комиссаров подписал соглашение с главой региона и теперь они будут вместе работать над целыми двумя проектами — «Лидеры изменений Югры 5.0» и «Герои Югры». Благодаря сопровождению методологии программ, личностно-профессиональной диагностике, оценке потенциала ветеранов СВО и опыту РАНХиГС, проект будет обеспечен более высоким уровнем подготовки и прочным образовательным фундаментом для ветеранов СВО. Региональная программа управленческих кадров «Герои Югры» вызвала ажиотаж среди ветеранов и участников СВО. За два дня с момента запуска программы от военнослужащих поступило уже больше нескольких десятков заявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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