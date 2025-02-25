25 февраля 2025

На фронте сообщили о ликвидации высокопоставленного военного ВСУ

Военкор Котенок сообщил о ликвидации майора ВСУ Коваленко под Курском
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ устранили майора ВСУ
ВС РФ устранили майора ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Майор Вооруженных сил Украины Александр Коваленко, исполнявший обязанности командира батальона 116-й бригады Территориальной обороны, уничтожен ВС РФ на Курском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.

«Майор ВСУ Коваленко ликвидирован. Он исполнял обязанности командира батальона 116-й бригады ТрО», — написал военкор Котенок.

Как сообщало URA.RU ранее, в зоне СВО недавно был ликвидирован украинский командир отряда операторов БПЛА «Острые козырьки» Антон Спицын. По сообщению брата бойца ВСУ, он получил несовместимые с жизнью ранения в бою.

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Майор Вооруженных сил Украины Александр Коваленко, исполнявший обязанности командира батальона 116-й бригады Территориальной обороны, уничтожен ВС РФ на Курском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале. «Майор ВСУ Коваленко ликвидирован. Он исполнял обязанности командира батальона 116-й бригады ТрО», — написал военкор Котенок. Как сообщало URA.RU ранее, в зоне СВО недавно был ликвидирован украинский командир отряда операторов БПЛА «Острые козырьки» Антон Спицын. По сообщению брата бойца ВСУ, он получил несовместимые с жизнью ранения в бою.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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