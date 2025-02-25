На фронте сообщили о ликвидации высокопоставленного военного ВСУ

Майор Вооруженных сил Украины Александр Коваленко, исполнявший обязанности командира батальона 116-й бригады Территориальной обороны, уничтожен ВС РФ на Курском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.
«Майор ВСУ Коваленко ликвидирован. Он исполнял обязанности командира батальона 116-й бригады ТрО», — написал военкор Котенок.
Как сообщало URA.RU ранее, в зоне СВО недавно был ликвидирован украинский командир отряда операторов БПЛА «Острые козырьки» Антон Спицын. По сообщению брата бойца ВСУ, он получил несовместимые с жизнью ранения в бою.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.