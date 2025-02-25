Украина согласилась на сделку с США по полезным ископаемым

Киевские власти приняли условия США по передаче полезных ископаемых в качестве компенсации за траты Вашингтона для оказания помощи ВСУ. Об этом написала газета Financial Times.
«Киев согласился на условия сделки по минералам с Вашингтоном. США отказались от требований на право на потенциальную выручку в размере 500 миллиардов долларов от реализации ресурсов», — пишет FT. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре должен отправиться в Вашингтон для подписания соглашения.
Ранее сообщалось, что Украина и США завершают переговоры по соглашению о минералах. Президент США Дональд Трамп рассказывал, что Киеву нравятся условия сделки, сумму которой глава Белого дома оценил в 400-500 млрд долларов.
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