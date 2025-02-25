В ночь на 25 февраля в Челябинске выпала половина месячной нормы снега. Об этом URA.RU сообщили в мэрии, отметив, что уборка на улицах города продолжается.
«Выпало количество снега, равное половине месячной нормы. В настоящий момент выведена вся дорожная техника. Уборка проходила и днем», — уточнили в администрации города. Сотрудники коммунальных служб работают, в частности, в Калининском, Ленинском, Курчатовском районах.
Как сообщало URA.RU ранее, минувшей ночью дороги и тротуары расчищали 204 единицы техники и 208 рабочих. По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина особое внимание было уделено внутриквартальным проездам, тротуарам, а также подходам к школам, поликлиникам и детским садам.
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