24 февраля 2025

Челябинские дорожники показали, как ночью устраняли последствия снегопада. Видео

Коммунальщики в Челябинске устраняют последствия ночного снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Десятки грейдеров вышли на улицы Челябинска ночью
Десятки грейдеров вышли на улицы Челябинска ночью Фото:

В Челябинске 25 февраля для ликвидации последствий ночного снегопада было задействовано 204 единицы специализированной техники и около 208 дорожных рабочих. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

«Минувшей ночью дороги и тротуары расчищали 204 единицы техники и 208 рабочих. По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина особое внимание уделено внутриквартальным проездам, тротуарам, а также подходам к школам, поликлиникам и детским садам», — написала пресс-служба мэрии Челябинска в своем telegram-канале.

Для предотвращения образования наледи и гололедицы на дорогах используются специальные противогололедные средства. Накануне Лошкин дал поручение подрядчикам и руководителям районов уделить пристальное внимание уборке улиц в дни обильных осадков. Они прекратятся лишь к четвергу, 27 февраля, прогнозируют синоптики. 

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В Челябинске 25 февраля для ликвидации последствий ночного снегопада было задействовано 204 единицы специализированной техники и около 208 дорожных рабочих. Об этом информирует пресс-служба администрации города. «Минувшей ночью дороги и тротуары расчищали 204 единицы техники и 208 рабочих. По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина особое внимание уделено внутриквартальным проездам, тротуарам, а также подходам к школам, поликлиникам и детским садам», — написала пресс-служба мэрии Челябинска в своем telegram-канале. Для предотвращения образования наледи и гололедицы на дорогах используются специальные противогололедные средства. Накануне Лошкин дал поручение подрядчикам и руководителям районов уделить пристальное внимание уборке улиц в дни обильных осадков. Они прекратятся лишь к четвергу, 27 февраля, прогнозируют синоптики. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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