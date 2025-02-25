Главный репродуктолог Свердловской области высказалась против запрета на аборт

Главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Свердловской области, врач акушер-гинеколог Елена Квашнина высказалась против запрета абортов в частных клиниках. Она считает, что вместо ограничений проведения абортов, стоит уделить внимание контролю за качеством предоставляемых услуг.
«Как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях должны соблюдаться клинические рекомендации и стандарты качества медицинской помощи. Поэтому (вместо запрета на аборты — прим. URA.RU) предлагаю установить четкие контрольные механизмы для того, чтобы обеспечить соблюдение этих стандартов и гарантировать высокое качество медицинской помощи каждой женщине», — сказала Квашнина в эфире ОТВ.
По мнению специалиста, простой запрет не решит проблему. Но, как отметила Квашнина, решения такого уровня принимаются выше ее компетенции.
Ранее врач и член общественного совета при областном ГУ МВД Олег Забродин высказался на тему абортов в частных клиниках. Он утверждает, что в частных клиниках процедуры проводятся легче и без строгих медицинских показаний, что, по его мнению, требует либо строгого контроля, либо полного запрета. В то же время, уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова выразила мнение, что аборт должен оставаться личным выбором каждой женщины.
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