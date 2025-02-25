25 февраля 2025

Главный репродуктолог Свердловской области высказалась против запрета на аборт

© Служба новостей «URA.RU»
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В частных клиниках хотят запретить проведение абортов
В частных клиниках хотят запретить проведение абортов Фото:

Главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Свердловской области, врач акушер-гинеколог Елена Квашнина высказалась против запрета абортов в частных клиниках. Она считает, что вместо ограничений проведения абортов, стоит уделить внимание контролю за качеством предоставляемых услуг.

«Как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях должны соблюдаться клинические рекомендации и стандарты качества медицинской помощи. Поэтому (вместо запрета на аборты — прим. URA.RU) предлагаю установить четкие контрольные механизмы для того, чтобы обеспечить соблюдение этих стандартов и гарантировать высокое качество медицинской помощи каждой женщине», — сказала Квашнина в эфире ОТВ.

По мнению специалиста, простой запрет не решит проблему. Но, как отметила Квашнина, решения такого уровня принимаются выше ее компетенции.

Ранее врач и член общественного совета при областном ГУ МВД Олег Забродин высказался на тему абортов в частных клиниках. Он утверждает, что в частных клиниках процедуры проводятся легче и без строгих медицинских показаний, что, по его мнению, требует либо строгого контроля, либо полного запрета. В то же время, уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова выразила мнение, что аборт должен оставаться личным выбором каждой женщины.

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Главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Свердловской области, врач акушер-гинеколог Елена Квашнина высказалась против запрета абортов в частных клиниках. Она считает, что вместо ограничений проведения абортов, стоит уделить внимание контролю за качеством предоставляемых услуг. «Как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях должны соблюдаться клинические рекомендации и стандарты качества медицинской помощи. Поэтому (вместо запрета на аборты — прим. URA.RU) предлагаю установить четкие контрольные механизмы для того, чтобы обеспечить соблюдение этих стандартов и гарантировать высокое качество медицинской помощи каждой женщине», — сказала Квашнина в эфире ОТВ. По мнению специалиста, простой запрет не решит проблему. Но, как отметила Квашнина, решения такого уровня принимаются выше ее компетенции. Ранее врач и член общественного совета при областном ГУ МВД Олег Забродин высказался на тему абортов в частных клиниках. Он утверждает, что в частных клиниках процедуры проводятся легче и без строгих медицинских показаний, что, по его мнению, требует либо строгого контроля, либо полного запрета. В то же время, уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова выразила мнение, что аборт должен оставаться личным выбором каждой женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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