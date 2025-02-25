25 февраля 2025

Российский разработчик видеоигр похвастался рекордом по доходам

Разработчик «Мира танков» из Петербурга отчитался о рекордных доходах
© Служба новостей «URA.RU»
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Российский рынок компьютерных игр продолжит расти в 2025 году
Российский рынок компьютерных игр продолжит расти в 2025 году Фото:

Петербургская компания «Леста Игры», создавшая игры «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz по итогам 2024 года достигла рекордной выручки в 35 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в 2023 году. Чистая прибыль составила около 16 млрд рублей, что также выше прошлогоднего результата.

«Часть прироста выручки обеспечили высокие доходы по депозитам, но в основном она сформирована благодаря увеличению аудитории „Лесты“, которая достигла 6,5 млн пользователей в месяц. В компании планируют дальнейшее расширение и развитие новых продуктов. Все прибыли реинвестируются в бизнес, и в 2024 году была приобретена новая офисная недвижимость», — цитирует РБК Петербург руководителя группы компаний «Леста Игры» Малика Хатажаева.

Уточняется, что сейчас в разработке у ГК четыре игры и сервисное программное обеспечение для игровой индустрии, которое выйдет на открытый рынок. Год назад компания стала первои? по объему продаж и аудитории в игровои? индустрии России. По оценке директора Ассоциации игровой индустрии Владимира Прокуронова, в 2024 году индустрия показала, что готова к росту, и в 2025 году рынок игр и ведущие разработчики также смогут вырасти. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что на российской платформе VK Play запущена бета-версия компьютерной игры в жанре стратегии «Отряд 22: ZOV». Она посвящена событиям в Донбассе и специальной военной операции на Украине. 

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Петербургская компания «Леста Игры», создавшая игры «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz по итогам 2024 года достигла рекордной выручки в 35 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в 2023 году. Чистая прибыль составила около 16 млрд рублей, что также выше прошлогоднего результата. «Часть прироста выручки обеспечили высокие доходы по депозитам, но в основном она сформирована благодаря увеличению аудитории „Лесты“, которая достигла 6,5 млн пользователей в месяц. В компании планируют дальнейшее расширение и развитие новых продуктов. Все прибыли реинвестируются в бизнес, и в 2024 году была приобретена новая офисная недвижимость», — цитирует РБК Петербург руководителя группы компаний «Леста Игры» Малика Хатажаева. Уточняется, что сейчас в разработке у ГК четыре игры и сервисное программное обеспечение для игровой индустрии, которое выйдет на открытый рынок. Год назад компания стала первои? по объему продаж и аудитории в игровои? индустрии России. По оценке директора Ассоциации игровой индустрии Владимира Прокуронова, в 2024 году индустрия показала, что готова к росту, и в 2025 году рынок игр и ведущие разработчики также смогут вырасти.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что на российской платформе VK Play запущена бета-версия компьютерной игры в жанре стратегии «Отряд 22: ZOV». Она посвящена событиям в Донбассе и специальной военной операции на Украине. 
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