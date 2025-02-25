25 февраля 2025

Стало ясно, кто заменит Дамблдора в сериале «Гарри Поттер» от HBO

Джон Литгоу подтвердил, что сыграет Альбуса Дамблдора в сериале «Гарри Поттер»
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Телесериал «Гарри Поттер» выйдет на телеэкраны в конце 2026 - начале 2027 году
Телесериал «Гарри Поттер» выйдет на телеэкраны в конце 2026 - начале 2027 году Фото:

Американский актер Джон Литгоу подтвердил, что сыграет Альбуса Дамблдора в новом телесериале «Гарри Поттер» на HBO. После успеха 8 фильмов по книгам Джоан Роулинг планируется адаптация для телевидения. Роль Дамблдора ранее исполняли покойные актеры Майкл Гэмбон и Ричард Харрис.

«Для меня это стало полной неожиданностью. Это было непростое решение, потому что, боюсь, оно определит меня в последней главе моей жизни. Но я очень рад. Некоторые замечательные люди снова обратили внимание на Гарри Поттера. Вот почему это было такое непростое решение. На церемонии вручения наград мне будет около 87 лет, но я согласился», — рассказал Литгоу в интервью порталу ScreenRant.

Литгоу стал первым актером, утвержденным на роль в телесериале «Гарри Поттер». HBO до сих пор мало сообщало о кастинге. Планируется, что сериал выйдет в конце 2026 или начале 2027 года, и HBO подтвердил, что съемки эпизодов начнутся летом 2025 года на студии Warner Bros в Ливсдене (Великобритания).

Сообщалось также, что Паапа Эссиду рассматривается на роль Северуса Снейпа. Кто сыграет главных героев — Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли — до сих пор остается загадкой. Шоу объявило широкий кастинг на роли юных персонажей, а это значит, что выбранные актеры могут быть малоизвестными.

Литгоу — 79 лет. Он известен по участию в таких картинах как «Занавес» (1993), «Декстер» (2009), «Интерстеллар» (2014), «Убийцы цветочной луны» (2023), «Конклав» (2024), «Старик» (2022–2024) и другие. Ранее URA.RU рассказывало о том, что актер Майкл Гэмбон, известный ролью Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер

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Американский актер Джон Литгоу подтвердил, что сыграет Альбуса Дамблдора в новом телесериале «Гарри Поттер» на HBO. После успеха 8 фильмов по книгам Джоан Роулинг планируется адаптация для телевидения. Роль Дамблдора ранее исполняли покойные актеры Майкл Гэмбон и Ричард Харрис. «Для меня это стало полной неожиданностью. Это было непростое решение, потому что, боюсь, оно определит меня в последней главе моей жизни. Но я очень рад. Некоторые замечательные люди снова обратили внимание на Гарри Поттера. Вот почему это было такое непростое решение. На церемонии вручения наград мне будет около 87 лет, но я согласился», — рассказал Литгоу в интервью порталу ScreenRant. Литгоу стал первым актером, утвержденным на роль в телесериале «Гарри Поттер». HBO до сих пор мало сообщало о кастинге. Планируется, что сериал выйдет в конце 2026 или начале 2027 года, и HBO подтвердил, что съемки эпизодов начнутся летом 2025 года на студии Warner Bros в Ливсдене (Великобритания). Сообщалось также, что Паапа Эссиду рассматривается на роль Северуса Снейпа. Кто сыграет главных героев — Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли — до сих пор остается загадкой. Шоу объявило широкий кастинг на роли юных персонажей, а это значит, что выбранные актеры могут быть малоизвестными. Литгоу — 79 лет. Он известен по участию в таких картинах как «Занавес» (1993), «Декстер» (2009), «Интерстеллар» (2014), «Убийцы цветочной луны» (2023), «Конклав» (2024), «Старик» (2022–2024) и другие. Ранее URA.RU рассказывало о том, что актер Майкл Гэмбон, известный ролью Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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