Актриса из Магнитогорска Алина Воскресенская снялась в роли первокурсницы Полины в новом ситкоме «Универ. Молодые» на ТНТ. Зрители сериала, который выйдет на экран 10 марта, столкнутся с привычными студенческими проблемами: учебой, отношениями и поиском себя в современном мире. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала.
«Мне кажется, моя героиня Полина — это пример идеального студента. Мой персонаж — человек, который пытается сдать все экзамены и зачеты на отлично, при этом она успевает завести себе новых друзей, влюбиться, поработать на трех работах, попасть во всевозможные нелепые ситуации, с успехом из них выбраться, да еще и хорошо выглядеть», — процитировала слова Воскресенской пресс-служба ТНТ.
Сюжет нового ситкома «Универ. Молодые» развернулся в общежитии МВГУ. С первых дней его героев ждет серия приключений и испытаний, присущих студенческой жизни. Креативным продюсером проекта стал челябинец Илья Полежайкин.
Как сообщало URA.RU ранее, на ТНТ начался показ комедии про трех боксеров из Челябинска. Премьера второго сезона сериала «Телохранители» стартовала 24 февраля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!