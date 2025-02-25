В Анапе прозвучали взрывы на фоне атаки БПЛА

ПВО была активирована в Краснодарском крае
В Анапе Краснодарского края ночью 26 февраля произошла серия взрывов, сработала система ПВО. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Взрывы были слышны в районе поселков Виноградный, Витязево, а также непосредственно в Анапе. Раздалось от 5 до 10 громких звуков», — рассказал Shot со ссылкой на местных жителей.
Ранее четыре БПЛА над Черным морем ликвидировала ПВО Севастополя. Беспилотники были уничтожены на высоте почти в полтора километра на значительном расстоянии от берега.
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