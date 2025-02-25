25 февраля 2025

В Анапе прозвучали взрывы на фоне атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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ПВО была активирована в Краснодарском крае
ПВО была активирована в Краснодарском крае Фото:

В Анапе Краснодарского края ночью 26 февраля произошла серия взрывов, сработала система ПВО. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 

«Взрывы были слышны в районе поселков Виноградный, Витязево, а также непосредственно в Анапе. Раздалось от 5 до 10 громких звуков», — рассказал Shot со ссылкой на местных жителей.

Ранее четыре БПЛА над Черным морем ликвидировала ПВО Севастополя. Беспилотники были уничтожены на высоте почти в полтора километра на значительном расстоянии от берега. 

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В Анапе Краснодарского края ночью 26 февраля произошла серия взрывов, сработала система ПВО. Об этом сообщил telegram-канал Shot.  «Взрывы были слышны в районе поселков Виноградный, Витязево, а также непосредственно в Анапе. Раздалось от 5 до 10 громких звуков», — рассказал Shot со ссылкой на местных жителей. Ранее четыре БПЛА над Черным морем ликвидировала ПВО Севастополя. Беспилотники были уничтожены на высоте почти в полтора километра на значительном расстоянии от берега. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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