25 февраля 2025

В Москве подожгли квартиру лидера «Би-2» и оставили загадочное сообщение

В Москве подожгли дверь квартиры Левы из «Би-2» и оставили ему послание
© Служба новостей «URA.RU»
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Иноагент Бортник уехал из России и не проживает в квартире, которую подожгли неизвестные
Иноагент Бортник уехал из России и не проживает в квартире, которую подожгли неизвестные Фото:

Неизвестные подожгли дверь московской квартиры лидера группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного под псевдонимом Лева. Об этом сообщил telegram-канал Baza и отметил, что совершившие поджог оставили музыканту послание.

«На стене рядом с квартирой поджигатели написали „Привет врагу и предателю Лёве от Пианиста“. В telegram-канале, где выложено видео поджога, кадры сопроводили подписью, что это был подарок на 23-е февраля», — говорится в посте Baza.

Ранее Бортник признался пранкерам Вовану и Лексусу, что ежемесячно отправляет пять тысяч евро на помощь Украине. Он также отметил, что если у него появится достаточная сумма, он будет готов приобрести для ВСУ партию реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

*Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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Неизвестные подожгли дверь московской квартиры лидера группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного под псевдонимом Лева. Об этом сообщил telegram-канал Baza и отметил, что совершившие поджог оставили музыканту послание. «На стене рядом с квартирой поджигатели написали „Привет врагу и предателю Лёве от Пианиста“. В telegram-канале, где выложено видео поджога, кадры сопроводили подписью, что это был подарок на 23-е февраля», — говорится в посте Baza. Ранее Бортник признался пранкерам Вовану и Лексусу, что ежемесячно отправляет пять тысяч евро на помощь Украине. Он также отметил, что если у него появится достаточная сумма, он будет готов приобрести для ВСУ партию реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. *Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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