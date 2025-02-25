В Москве подожгли квартиру лидера «Би-2» и оставили загадочное сообщение

Неизвестные подожгли дверь московской квартиры лидера группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного под псевдонимом Лева. Об этом сообщил telegram-канал Baza и отметил, что совершившие поджог оставили музыканту послание.
«На стене рядом с квартирой поджигатели написали „Привет врагу и предателю Лёве от Пианиста“. В telegram-канале, где выложено видео поджога, кадры сопроводили подписью, что это был подарок на 23-е февраля», — говорится в посте Baza.
Ранее Бортник признался пранкерам Вовану и Лексусу, что ежемесячно отправляет пять тысяч евро на помощь Украине. Он также отметил, что если у него появится достаточная сумма, он будет готов приобрести для ВСУ партию реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
*Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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