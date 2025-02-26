Губернатор Кондратьев: Киев попытался совершить теракт на Кубани

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Ранее сообщалось о работе ПВО в небе над Анапой
Ранее сообщалось о работе ПВО в небе над Анапой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим в ночь на 26 февраля попытался совершить террористическую атаку на гражданские объекты в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев и подчеркнул, что в результате происшествия пострадали три дома.

«Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома», — написал Кондратьев в своем telegram-канале.

Он отметил, что повреждения зафиксированы в Темрюкском районе, Туапсе и селе Джигинка. Губернатор дал поручение главам каждого муниципалитета оказать необходимую помощь жителям.

Ранее жители Анапы сообщали о взрывах в небе над городом. Тогда, по их словам, работала система ПВО.

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Киевский режим в ночь на 26 февраля попытался совершить террористическую атаку на гражданские объекты в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев и подчеркнул, что в результате происшествия пострадали три дома. «Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома», — написал Кондратьев в своем telegram-канале. Он отметил, что повреждения зафиксированы в Темрюкском районе, Туапсе и селе Джигинка. Губернатор дал поручение главам каждого муниципалитета оказать необходимую помощь жителям. Ранее жители Анапы сообщали о взрывах в небе над городом. Тогда, по их словам, работала система ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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