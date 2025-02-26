Губернатор Кондратьев: Киев попытался совершить теракт на Кубани

Киевский режим в ночь на 26 февраля попытался совершить террористическую атаку на гражданские объекты в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев и подчеркнул, что в результате происшествия пострадали три дома.
«Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома», — написал Кондратьев в своем telegram-канале.
Он отметил, что повреждения зафиксированы в Темрюкском районе, Туапсе и селе Джигинка. Губернатор дал поручение главам каждого муниципалитета оказать необходимую помощь жителям.
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