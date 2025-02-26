Уехавший из России актер Смольянинов* копит долги

Задолженность актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), выросла до 216 тысячи рублей. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на судебные документы. При этом еще в августе 2024 года он составлял 175 тысяч рублей. При этом актер сейчас не проживает в РФ.
«Задолженность выросла до 216 тысяч рублей. В отношении актера открыто 38 исполнительных производств, преимущественно речь идет о неуплате штрафов за нарушения правил дорожного движения. Также за Смольяниновым значатся штрафы за дискредитацию ВС России», — отмечает ТАСС по итогам анализа соответствующих материалов. При этом журналисты отмечают, что исполнительное производство по кредитной задолженности актера прекращено из-за невозможности установить местонахождение должника или его имущества.
Басманный суд Москвы заочно арестовал актера в октябре прошлого года по обвинениям в возбуждении ненависти и распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Он также заочно арестован, передает «Ридус». На днях Смольянинову также заблокировали все банковские счета в России. Это произошло в связи с тем, что актер не предоставил налоговые декларации.
В настоящий момент Артур Смольянинов уехал из России. По информации ряда СМИ, он находится в настоящий момент в Латвии, сообщает Pravda.ru.
*Артур Смольянинов — физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
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