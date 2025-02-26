Президент Индонезии тепло охарактеризовал Владимира Путина

Президент Индонезии Субианто считает Путина своим лучшим другом
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Президент Индонезии назвал Владимира Путина лучшим другом
Президент Индонезии назвал Владимира Путина лучшим другом Фото:

Президент Индонезии Прабово Субианто назвал российского лидера Владимира Путина своим лучшим другом во время встречи с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба индонезийского президента.

На встрече в Джакарте Прабово Субианто тепло приветствовал Сергея Шойгу, обращаясь к нему как к старому другу и интересуясь здоровьем Владимира Путина. «Спасибо, что пришли. Мы старые друзья, и я очень рад, что вы здесь… Как там мой лучший друг, президент Путин? Как его здоровье?» — сказал Субианто. Его слова опубликованы на официальном сайте президента Индонезии. 

Кроме того, в рамках визита Сергея Шойгу в Индонезию была проведена встреча также с министром обороны этой страны Шафри Шамсуддином. Ранее стало известно, что Прабово Субианто с удовольствием принял приглашение Владимира Путина посетить Россию, подчеркивая дружественные отношения между двумя странами.

В последнее время Россия активно укрепляет международные связи, включая страны Азии. Сообщалось о визитах российских официальных лиц. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин полетел в Индию, а секретарь Совета Безопасности РФ Шойгу отправился в Индонезию на днях, передает RT.

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Президент Индонезии Прабово Субианто назвал российского лидера Владимира Путина своим лучшим другом во время встречи с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба индонезийского президента. На встрече в Джакарте Прабово Субианто тепло приветствовал Сергея Шойгу, обращаясь к нему как к старому другу и интересуясь здоровьем Владимира Путина. «Спасибо, что пришли. Мы старые друзья, и я очень рад, что вы здесь… Как там мой лучший друг, президент Путин? Как его здоровье?» — сказал Субианто. Его слова опубликованы на официальном сайте президента Индонезии.  Кроме того, в рамках визита Сергея Шойгу в Индонезию была проведена встреча также с министром обороны этой страны Шафри Шамсуддином. Ранее стало известно, что Прабово Субианто с удовольствием принял приглашение Владимира Путина посетить Россию, подчеркивая дружественные отношения между двумя странами. В последнее время Россия активно укрепляет международные связи, включая страны Азии. Сообщалось о визитах российских официальных лиц. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин полетел в Индию, а секретарь Совета Безопасности РФ Шойгу отправился в Индонезию на днях, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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