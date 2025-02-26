Президент Индонезии тепло охарактеризовал Владимира Путина

Президент Индонезии Прабово Субианто назвал российского лидера Владимира Путина своим лучшим другом во время встречи с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба индонезийского президента.
На встрече в Джакарте Прабово Субианто тепло приветствовал Сергея Шойгу, обращаясь к нему как к старому другу и интересуясь здоровьем Владимира Путина. «Спасибо, что пришли. Мы старые друзья, и я очень рад, что вы здесь… Как там мой лучший друг, президент Путин? Как его здоровье?» — сказал Субианто. Его слова опубликованы на официальном сайте президента Индонезии.
Кроме того, в рамках визита Сергея Шойгу в Индонезию была проведена встреча также с министром обороны этой страны Шафри Шамсуддином. Ранее стало известно, что Прабово Субианто с удовольствием принял приглашение Владимира Путина посетить Россию, подчеркивая дружественные отношения между двумя странами.
В последнее время Россия активно укрепляет международные связи, включая страны Азии. Сообщалось о визитах российских официальных лиц. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин полетел в Индию, а секретарь Совета Безопасности РФ Шойгу отправился в Индонезию на днях, передает RT.
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