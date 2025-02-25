25 февраля 2025

В Челябинске задержали рейсы из-за ограничений в аэропорту Сочи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейсы из Челябинска в Сочи задерживаются на девять часов
Рейсы из Челябинска в Сочи задерживаются на девять часов Фото:

В аэропорту Челябинска на девять часов задержали рейсы до Сочи. Информация об этом появилась на онлайн-табло воздушной гавани. Вероятной причиной стали введенные в аэропорту прибытия ограничения.

«Номер рейса: N4 506 и ЕО 506 Челябинск — Сочи задерживаются. Расчетное время вылета — 14:35», — указано на сайте аэропорта Челябинска.

Рейсы выполняют авиакомпании «Икар» и «Nordwind». Не исключено, что расчетное время вылета будет увеличено.

Ограничения в аэропорту Сочи были введены в ночь на 26 февраля. Их ввели на фоне сообщений о плане «Ковер». Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Рейсы задерживаются на девять часов
Рейсы задерживаются на девять часов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Челябинска на девять часов задержали рейсы до Сочи. Информация об этом появилась на онлайн-табло воздушной гавани. Вероятной причиной стали введенные в аэропорту прибытия ограничения. «Номер рейса: N4 506 и ЕО 506 Челябинск — Сочи задерживаются. Расчетное время вылета — 14:35», — указано на сайте аэропорта Челябинска. Рейсы выполняют авиакомпании «Икар» и «Nordwind». Не исключено, что расчетное время вылета будет увеличено. Ограничения в аэропорту Сочи были введены в ночь на 26 февраля. Их ввели на фоне сообщений о плане «Ковер». Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...