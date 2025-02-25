В аэропорту Челябинска на девять часов задержали рейсы до Сочи. Информация об этом появилась на онлайн-табло воздушной гавани. Вероятной причиной стали введенные в аэропорту прибытия ограничения.
«Номер рейса: N4 506 и ЕО 506 Челябинск — Сочи задерживаются. Расчетное время вылета — 14:35», — указано на сайте аэропорта Челябинска.
Рейсы выполняют авиакомпании «Икар» и «Nordwind». Не исключено, что расчетное время вылета будет увеличено.
Ограничения в аэропорту Сочи были введены в ночь на 26 февраля. Их ввели на фоне сообщений о плане «Ковер». Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
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