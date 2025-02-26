США начали разрабатывать ракетную защиту как в Израиле

Космические силы США активно участвуют в разработке новой противоракетной системы «Золотой купол». Об этом сообщил командующий космическими операциями США генерал Ченс Солтцман. Данная работа начала проводиться после того, как американский президент Дональд Трамп призвал разработать противоракетный щит следующего поколения для защиты страны.
«Я считаю, нам достанется ключевая роль в этом [процессе]. Мы продвинулись [в работе], создав техническую интегрированную группу планирования для того, чтобы оценить все со всеобъемлющей точки зрения», — сказал Солтцман. Его слова передает Defense One. Авторы материала также отмечали, что работа над созданием «Золотого щита» начала вестись после того, как Трамп призвал создать новую систему ракетной защиты под названием «Золотой купол», он же «Железный купол Америки». Последнее название — отсылка на израильскую систему ракетной защиты «Железный купол».
Генерал Солтцман также отметил, что созданная группа анализирует текущее состояние систем противоракетной обороны и определяет дальнейшие направления для разработки «Железного купола». Команда оценивает техническую осуществимость проектов и возможные расходы, что поможет определить ключевые аспекты будущей системы. Предстоит подготовка отчета, который будет представлен руководству Министерства обороны США.
Инициатива разработки новой противоракетной системы «Золотой купол» под руководством президента Дональда Трампа происходит на фоне поручений администрации сократить оборонный бюджет США на 8% в течение пяти лет. Это ставит перед Пентагоном задачу оптимизации расходов, в то время как необходимость в новой системе ракетной защиты требует значительных инвестиций и технологических ресурсов.
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