Американская ракета попала в столовую под Курском и убила свердловского срочника. Фото

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ВСУ использовали для обстрела американскую ракету ATACMS (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Верхней Салды (Свердловская область) солдат-срочник Даниил С. погиб в результате попадания американской дальнобойной ракеты ATACMS в столовую, расположенную под Курском. Об этом журналисту URA.RU рассказал друг семьи.

«20 ноября 2024 года Даниил находился в Марьино. Он обедал в местной столовой, когда произошло страшное — ракета ATACMS попала в здание. От полученных ранений, несовместимых с жизнью, наш мальчик скончался на месте. Смерть Даниила стала огромной трагедией для его семьи и всех, кто его знал. Он был добрым, отзывчивым юношей. Его уход оставил пустоту в сердцах близких и друзей», — поделился собеседник агентства.

Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местному населению. 20 ноября 2024 года он погиб в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил. Ему было 18 лет. Похоронили бойца днем 25 февраля. О том, как город прощался с солдатом, — в материале агентства.

Редакция URA.RU глубоко скорбит о трагической утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание со срочником Даниилом Селяевым. Верхняя Салда
Погибшему было 18 лет
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Уроженец Верхней Салды (Свердловская область) солдат-срочник Даниил С. погиб в результате попадания американской дальнобойной ракеты ATACMS в столовую, расположенную под Курском. Об этом журналисту URA.RU рассказал друг семьи. «20 ноября 2024 года Даниил находился в Марьино. Он обедал в местной столовой, когда произошло страшное — ракета ATACMS попала в здание. От полученных ранений, несовместимых с жизнью, наш мальчик скончался на месте. Смерть Даниила стала огромной трагедией для его семьи и всех, кто его знал. Он был добрым, отзывчивым юношей. Его уход оставил пустоту в сердцах близких и друзей», — поделился собеседник агентства. Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местному населению. 20 ноября 2024 года он погиб в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил. Ему было 18 лет. Похоронили бойца днем 25 февраля. О том, как город прощался с солдатом, — в материале агентства. Редакция URA.RU глубоко скорбит о трагической утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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