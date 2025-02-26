Солнце «штормит»: чего ждать от магнитной бури 27 февраля 2025 года

Конец февраля ознаменовался повышенной геомагнитной активностью — на Солнце произошли сразу несколько мощных вспышек. Стоит ли волноваться 27 февраля 2025 года, и чего ждать от космической погоды в ближайшие дни — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки: данные за февраль 2025 года
Февраль 2025 года ознаменовался значительным ростом активности Солнца, что фиксируют астрофизики по всему миру. Пиком солнечной активности стала мощнейшая вспышка, зарегистрированная 23 февраля, в День защитника Отечества. По силе она достигла максимального балла. За ней последовала целая серия — еще семь крупных вспышек, хотя и несколько уступающих первой по мощности.
К счастью, эти мощные выбросы энергии произошли в областях Солнца, не направленных в сторону Земли. Благодаря этому, непосредственного влияния на планету февральские вспышки не оказали. Однако, уже 24 февраля специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН сообщили о продолжении роста солнечной активности. На поверхности светила активно формируются солнечные пятна, причем одиннадцать из них расположены на стороне Солнца, обращенной к Земле.
Особую обеспокоенность ученых вызывает одно из этих пятен. Его расположение таково, что любой крупный выброс энергии из этой области будет направлен прямо на Землю, что потенциально может вызвать геомагнитные бури и другие космические явления. Несмотря на то, что прямой угрозы сейчас нет, риск воздействия на Землю сохраняется в течение нескольких ближайших дней.
Прогноз магнитных бурь на 27 февраля 2025 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии, 27 февраля 2025 года вероятность магнитной бури оценивается всего в 12%. Это говорит о том, что магнитосфера Земли, скорее всего, будет спокойной. Вероятность спокойной магнитосферы составляет целых 63%. В то же время, геомагнитные возмущения прогнозируются с вероятностью 25%. Это означает, что небольшие колебания магнитного поля все же возможны, но они, вероятно, не достигнут уровня полноценной магнитной бури.
Прогнозируемый уровень геомагнитной активности на 27 февраля 2025 года находится в районе двух-трех баллов. Это низкий уровень геомагнитной активности. Такие колебания магнитного поля обычно не ощущаются даже метеочувствительными людьми и не оказывают влияния на работу технических систем. Это значительно ниже уровня магнитных бурь, которые могут достигать пяти и более баллов.
Геомагнитная активность в феврале и начале марта 2025 года
Несмотря на спокойствие 27 февраля, специалисты Лаборатории солнечной астрономии предупреждают, что геомагнитная обстановка будет меняться.
Уже 28 февраля 2025 года ожидается повышение геомагнитной активности до четырех баллов. Это соответствует возбужденной магнитосфере, что является следующим уровнем после спокойной. Возбужденная магнитосфера может ощущаться некоторыми людьми, но обычно не приводит к серьезным последствиям.
По долгосрочному прогнозу, период возбужденной магнитосферы продлится 1 и 2 марта. Затем ожидается период относительного спокойствия. Однако, с 10 по 15 марта 2025 года прогнозируется период магнитных бурь. Поэтому, февраль и начало марта обещают быть динамичными в плане космической погоды.
Как подготовиться к магнитной буре
Несмотря на низкую вероятность магнитных бурь 27 февраля, космическая погода может быть непредсказуемой. Ситуация способна измениться за несколько часов, особенно если на Солнце произойдут вспышки или выбросы корональной массы.
Если вы метеозависимы или просто хотите быть готовыми к возможным изменениям, соблюдайте простые рекомендации:
- Избегайте переутомления и стрессов;
- Пейте достаточно воды;
- Следите за своим давлением, если у вас есть хронические заболевания и пейте препараты, которые прописал врач;
- Проверяйте обновления геомагнитных прогнозов, особенно если планируете важные дела.
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