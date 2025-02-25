В Челябинске открыли продажи билетов на летний поезд до Севастополя

26 февраля 2025 в 10:43 Размер текста - 17 +

Билеты на поезд в Крым уже в продаже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске открыты продажи на поезд «Таврия», который отправится с 23 мая в Крым до Симферополя и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». «Открыта продажа билетов на летний поезд „Таврия“ №193/194 сообщением Челябинск — Севастополь. Поезд проследует через следующие региональные центры: Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферополь», — уточнили в пресс-службе перевозчика. Поезд будет курсировать раз в неделю все летние каникулы. Из Челябинска состав отправляется по пятницам в 3:25 по местному времени и прибудет в Симферополь по воскресеньям в 16:00, в Севастополь в 18:25. Обратно из Севастополя поезд будет отправляться по вторникам в 00:15, из Симферополя в 2:10 и прибудет в Челябинск в четверг в 18:25 по местному времени. Поезда стартуют из Севастополя с 20 мая, из Челябинска с 23 мая, билеты уже в продаже. В плацкарте стоимость стартует от 9,3 тысяч рублей, в купе — от 13,4 тысяч рублей. Добраться из Челябинска в Крым получится за два дня 16 часов 50 минут. Поезд «Таврия» курсировал между Уралом и Крымом и летом 2024 года. Он также отправлялся один раз в неделю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске открыты продажи на поезд «Таврия», который отправится с 23 мая в Крым до Симферополя и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». «Открыта продажа билетов на летний поезд „Таврия“ №193/194 сообщением Челябинск — Севастополь. Поезд проследует через следующие региональные центры: Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферополь», — уточнили в пресс-службе перевозчика. Поезд будет курсировать раз в неделю все летние каникулы. Из Челябинска состав отправляется по пятницам в 3:25 по местному времени и прибудет в Симферополь по воскресеньям в 16:00, в Севастополь в 18:25. Обратно из Севастополя поезд будет отправляться по вторникам в 00:15, из Симферополя в 2:10 и прибудет в Челябинск в четверг в 18:25 по местному времени. Поезда стартуют из Севастополя с 20 мая, из Челябинска с 23 мая, билеты уже в продаже. В плацкарте стоимость стартует от 9,3 тысяч рублей, в купе — от 13,4 тысяч рублей. Добраться из Челябинска в Крым получится за два дня 16 часов 50 минут. Поезд «Таврия» курсировал между Уралом и Крымом и летом 2024 года. Он также отправлялся один раз в неделю.