25 февраля 2025

В Челябинске открыли продажи билетов на летний поезд до Севастополя

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие детей из Донецка. Челябинск, вокзал, поезд, железнодорожный транспорт, полиция, ржд, железная дорога
Билеты на поезд в Крым уже в продаже Фото:

В Челябинске открыты продажи на поезд «Таврия», который отправится с 23 мая в Крым до Симферополя и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Открыта продажа билетов на летний поезд „Таврия“ №193/194 сообщением Челябинск — Севастополь. Поезд проследует через следующие региональные центры: Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферополь», — уточнили в пресс-службе перевозчика.

Поезд будет курсировать раз в неделю все летние каникулы. Из Челябинска состав отправляется по пятницам в 3:25 по местному времени и прибудет в Симферополь по воскресеньям в 16:00, в Севастополь в 18:25. Обратно из Севастополя поезд будет отправляться по вторникам в 00:15, из Симферополя в 2:10 и прибудет в Челябинск в четверг в 18:25 по местному времени.

Поезда стартуют из Севастополя с 20 мая, из Челябинска с 23 мая, билеты уже в продаже. В плацкарте стоимость стартует от 9,3 тысяч рублей, в купе — от 13,4 тысяч рублей. Добраться из Челябинска в Крым получится за два дня 16 часов 50 минут.

Поезд «Таврия» курсировал между Уралом и Крымом и летом 2024 года. Он также отправлялся один раз в неделю.

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В Челябинске открыты продажи на поезд «Таврия», который отправится с 23 мая в Крым до Симферополя и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». «Открыта продажа билетов на летний поезд „Таврия“ №193/194 сообщением Челябинск — Севастополь. Поезд проследует через следующие региональные центры: Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферополь», — уточнили в пресс-службе перевозчика. Поезд будет курсировать раз в неделю все летние каникулы. Из Челябинска состав отправляется по пятницам в 3:25 по местному времени и прибудет в Симферополь по воскресеньям в 16:00, в Севастополь в 18:25. Обратно из Севастополя поезд будет отправляться по вторникам в 00:15, из Симферополя в 2:10 и прибудет в Челябинск в четверг в 18:25 по местному времени. Поезда стартуют из Севастополя с 20 мая, из Челябинска с 23 мая, билеты уже в продаже. В плацкарте стоимость стартует от 9,3 тысяч рублей, в купе — от 13,4 тысяч рублей. Добраться из Челябинска в Крым получится за два дня 16 часов 50 минут. Поезд «Таврия» курсировал между Уралом и Крымом и летом 2024 года. Он также отправлялся один раз в неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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