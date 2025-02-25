Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» признал вину в поножовщине

Сооснователь свердловской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин признался, что ранил ножом знакомого во время застолья. Об этом URA.RU стало известно во время процесса в облсуде, где рассматривают жалобу адвоката на арест музыканта.
«Бурдин признал вину. Сказал, что готов возместить компенсацию потерпевшему», — зачитала судья.
По ее словам, 25 февраля уголовное дело Бурдина поступило в Верх-Исетский райсуд для рассмотрения по существу. Облсуд оставил артиста под стражей.
«У него ухудшилось состояние здоровья. Скрываться он не намерен. Он — медийный человек. Где доказательства, что он будет оказывать давление на свидетелей? Ничего подобного не будет», — возражал его адвокат.
Владимира Бурдина отправили в СИЗО «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». По версии следствия, инцидент произошел 12 ноября 2024 года. В тот вечер Бурдин выпивал в компании друзей. С одним из приятелей у него возникла ссора, он схватился за нож.
Для Бурдина это не первый случай, связанный с нарушением закона. Он уже был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!