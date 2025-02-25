25 февраля 2025

Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» признал вину в поножовщине

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Фестиваль "Остров 90-х". Екатеринбург, бурдин владимир
Бурдин готов возместить компенсацию жертве Фото:

Сооснователь свердловской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин признался, что ранил ножом знакомого во время застолья. Об этом URA.RU стало известно во время процесса в облсуде, где рассматривают жалобу адвоката на арест музыканта.

«Бурдин признал вину. Сказал, что готов возместить компенсацию потерпевшему», — зачитала судья.

По ее словам, 25 февраля уголовное дело Бурдина поступило в Верх-Исетский райсуд для рассмотрения по существу. Облсуд оставил артиста под стражей.

«У него ухудшилось состояние здоровья. Скрываться он не намерен. Он — медийный человек. Где доказательства, что он будет оказывать давление на свидетелей? Ничего подобного не будет», — возражал его адвокат.

Владимира Бурдина отправили в СИЗО «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». По версии следствия, инцидент произошел 12 ноября 2024 года. В тот вечер Бурдин выпивал в компании друзей. С одним из приятелей у него возникла ссора, он схватился за нож.

Для Бурдина это не первый случай, связанный с нарушением закона. Он уже был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению).

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Сооснователь свердловской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин признался, что ранил ножом знакомого во время застолья. Об этом URA.RU стало известно во время процесса в облсуде, где рассматривают жалобу адвоката на арест музыканта. «Бурдин признал вину. Сказал, что готов возместить компенсацию потерпевшему», — зачитала судья. По ее словам, 25 февраля уголовное дело Бурдина поступило в Верх-Исетский райсуд для рассмотрения по существу. Облсуд оставил артиста под стражей. «У него ухудшилось состояние здоровья. Скрываться он не намерен. Он — медийный человек. Где доказательства, что он будет оказывать давление на свидетелей? Ничего подобного не будет», — возражал его адвокат. Владимира Бурдина отправили в СИЗО «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». По версии следствия, инцидент произошел 12 ноября 2024 года. В тот вечер Бурдин выпивал в компании друзей. С одним из приятелей у него возникла ссора, он схватился за нож. Для Бурдина это не первый случай, связанный с нарушением закона. Он уже был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению).
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© Служба новостей «URA.RU»
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