В Челябинске с сегодняшнего дня заработает анонимный чат-бот в Telegram для информирования сотрудников ГАИ о пьяных водителях на дороге. Как передает корреспондент URA.RU, начальник управления ГИБДД по региону Иван Путков заявил, что система позволит быстро передавать данные о потенциальных нарушителях.
«Чат-бот в Челябинке начнет работать в тестом режиме с сегодняшнего дня. Система касается передачи информации о водителях, находящихся в состоянии опьянения или с признаками опьянения, для незамедлительного информирования сотрудников ГАИ. Мы будем надеяться, что общими усилиями ситуацию с пьяным вождением мы сможем переломить», — подчеркнул Путков.
Чат-бот даст возможность жителям сообщать в ГАИ о пьяных за рулем. Путков отметил, что от очевидцев потребуется точная информация. Желательно с фотографиями, а также госномером автомобиля предполагаемого нарушителя. При подтверждении сигнала служба будет принимать соответствующие меры реагирования. Бота можно найти в мессенджере telegram, набрав в поисковой строке — beZdtp74_bot.
На территории Челябинской области также работает дорожный бот «ФеДор», который может сообщить водителям о ближайшем кафе или заправке либо оперативно передать информацию в надзорные органы о ДТП, яме или противоправных действиях. Бот для федеральных трасс разработали челябинские студенты.
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