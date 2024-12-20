Чат-бот для водителей и дорожников разработали в Челябинске: в чем его преимущество. Фото, видео

Чат-бот для водителей и дорожников «ФеДор» разработали в Челябинске

20 декабря 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Чат-бот создали студенты из ЧелГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Telegram-бот для водителей и дорожников «ФеДор» разработали студенты в Челябинске. Искусственный интеллект поможет водителям в дороге на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей узнать о ближайшем кафе или заправке либо оперативно передать информацию в надзорные органы о ДТП, яме или противоправных действиях, сообщил 20 декабря корреспондент URA.RU с презентации проекта. «Погрузившись в изучение проблемы и работу по созданию чат-бота в telegram, получили дополнительные задачи — сложные и интересные. С этим и связано, что мы презентуем приложение только спустя год. Но работа тем и ценна, что была сделана не по формальному признаку. Присутствует элемент большого инженерного творчества, который и позволил получить достойный конечный продукт», — рассказал руководитель Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, передает корреспондент URA.RU. Водителям чат-бот дает несколько важных преимуществ. При движении по федеральным трассам в Челябинской или Курганской области они могут сообщить о ДТП, яме, какой-либо преграде и даже противоправных действиях. Самим водителям будут доступны новости, например, о перекрытых дорогах во время снегопада, информация о ближайших АЗС, ЭЗС, кафе, автосервисах, гостиницах. «Водитель может записать голосовое сообщение с просьбой показать ближайшие заправки. Это может оптимизировать работу с чат-ботом, например, когда водитель за рулем и не может набрать сообщение», — рассказала студентка Челябинского государственного университета (ЧелГУ), разработчик telegram-бота «ФеДор» Екатерина Анисимова. Человек, имеющий проблемы с дикцией, также может записать голосовое сообщение для чат-бота, рассказал Bakend разработчик Степан Бойко. «При разработке мы учитывали, что человек двигается по дороге и будет некоторый шум. Модель обучалась не только на чистой речи», — пояснил Бойко. В перспективе, в чат-боте может появиться функция голосового ответа, чтобы водитель его просто прослушал и не отвлекался на телефон. Пока проект имеет региональный статус. Но после его обкатки в Челябинской и Курганской областях появится возможность масштабировать проект на другие субъекты, уверен Муравьев. «Без внимания такая удачная разработка точно не останется», — говорит он. Также рассматривается возможность создания чат-бота для полиции, рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. Чат-бот «ФеДор» доступен в telegram-канале. Он запрашивает только геопозицию. Никакие другие персональные данные для него не требуются. Чат-бот для ФКУ Упрдор «Южный Урал» создали студенты из ЧелГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Примеры работ бота «ФеДора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ссылка для регистрации в боте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-бот для водителей и дорожников «ФеДор» разработали студенты в Челябинске. Искусственный интеллект поможет водителям в дороге на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей узнать о ближайшем кафе или заправке либо оперативно передать информацию в надзорные органы о ДТП, яме или противоправных действиях, сообщил 20 декабря корреспондент URA.RU с презентации проекта. «Погрузившись в изучение проблемы и работу по созданию чат-бота в telegram, получили дополнительные задачи — сложные и интересные. С этим и связано, что мы презентуем приложение только спустя год. Но работа тем и ценна, что была сделана не по формальному признаку. Присутствует элемент большого инженерного творчества, который и позволил получить достойный конечный продукт», — рассказал руководитель Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, передает корреспондент URA.RU. Водителям чат-бот дает несколько важных преимуществ. При движении по федеральным трассам в Челябинской или Курганской области они могут сообщить о ДТП, яме, какой-либо преграде и даже противоправных действиях. Самим водителям будут доступны новости, например, о перекрытых дорогах во время снегопада, информация о ближайших АЗС, ЭЗС, кафе, автосервисах, гостиницах. «Водитель может записать голосовое сообщение с просьбой показать ближайшие заправки. Это может оптимизировать работу с чат-ботом, например, когда водитель за рулем и не может набрать сообщение», — рассказала студентка Челябинского государственного университета (ЧелГУ), разработчик telegram-бота «ФеДор» Екатерина Анисимова. Человек, имеющий проблемы с дикцией, также может записать голосовое сообщение для чат-бота, рассказал Bakend разработчик Степан Бойко. «При разработке мы учитывали, что человек двигается по дороге и будет некоторый шум. Модель обучалась не только на чистой речи», — пояснил Бойко. В перспективе, в чат-боте может появиться функция голосового ответа, чтобы водитель его просто прослушал и не отвлекался на телефон. Пока проект имеет региональный статус. Но после его обкатки в Челябинской и Курганской областях появится возможность масштабировать проект на другие субъекты, уверен Муравьев. «Без внимания такая удачная разработка точно не останется», — говорит он. Также рассматривается возможность создания чат-бота для полиции, рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. Чат-бот «ФеДор» доступен в telegram-канале. Он запрашивает только геопозицию. Никакие другие персональные данные для него не требуются.