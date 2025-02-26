Россияне считают достойной пенсией 50 тысяч рублей

Большинство россиян считают, что достойная пенсия должна составлять 50 тысяч рублей в месяц. Это показало исследование от SuperJob. В опросе участвовали экономически активные жители всех регионов страны, ориентированные на поиск высокооплачиваемой работы.
«Согласно опросу, размер достойной пенсии на сегодняшний день составляет 49600 рублей, что на 1500 рублей или 3% больше, чем в июне 2024 года», — сообщили URA.RU в SuperJob. Возраст респондентов напрямую влияет на их ожидания: молодежь до 25 лет видит адекватным размер в 47400 рублей, тогда как люди старше 45 лет ожидают не менее 50200 рублей.
Ожидания относительно размера пенсии также зависят от уровня дохода граждан. Так, для тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, средний ожидаемый размер пенсии составляет 45900 рублей, а для зарабатывающих свыше 100 тысяч рублей — 51000 рублей.
Ранее россиян предупредили о риске остаться без пенсии из-за одной ошибки. Незарегистрированная трудовая деятельность может привести к полной утрате права на получение выплаты. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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