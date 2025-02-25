25 февраля 2025

Грачи не прилетели: в Пермском крае их численность катастрофически снижается

В Пермском крае пройдет перепись грачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обычно птицы прилетают в Прикамье в марте
Обычно птицы прилетают в Прикамье в марте Фото:

В Пермском крае численность грачей, которые гнездятся в регионе, серьезно снижается. По данным Пермского орнитологического общества за последние 40 лет птиц стало в 20 раз меньше. Предполагаемых причин много, а чтобы понять реальные, орнитологи проведут этой весной перепись грачей.

«За последние 40 лет в Пермском крае численность грача на гнездовании сократилась более чем в 20 раз. Предполагаемых причин много: сокращение площади распаханных земель; резкое уменьшение животноводческих комплексов; вырубка высоких деревьев; интенсивная городская застройка, особенно высотками; прямое уничтожение гнезд человеком; изменение экологических условий на местах зимовок», — говорится на странице Пермского орнитологического общества в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы выяснить, как влияет человек на поведение птиц, орнитологи организуют ставший уже ежегодным мониторинг грачей. В своеобразной переписи могут принять участие все желающие. «Ценными являются сообщения с указанием мест нахождения грачевников, даже старых. Просим присылать сведения с указанием места, количества гнездящихся птиц, для старых грачевников нужно указывать годы последнего гнездования. Можно присылать фотографии и результаты наблюдений за жизнью грачей в колонии, сроками прилета, постройки гнезд, появлением птенцов, датами отлета птиц», — призывают орнитологи. Подробности можно узнать в соцсетях общества.

Ранее URA.RU, рассказывало, что В Пермском крае волонтеры пересчитывали воробьев. Всего удалось зафиксировать более пяти тысяч птиц. Но главная цель акции не в подсчете, а в выявлении мест благополучного пребывания пернатых, отмечали орнитологи. 

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В Пермском крае численность грачей, которые гнездятся в регионе, серьезно снижается. По данным Пермского орнитологического общества за последние 40 лет птиц стало в 20 раз меньше. Предполагаемых причин много, а чтобы понять реальные, орнитологи проведут этой весной перепись грачей. «За последние 40 лет в Пермском крае численность грача на гнездовании сократилась более чем в 20 раз. Предполагаемых причин много: сокращение площади распаханных земель; резкое уменьшение животноводческих комплексов; вырубка высоких деревьев; интенсивная городская застройка, особенно высотками; прямое уничтожение гнезд человеком; изменение экологических условий на местах зимовок», — говорится на странице Пермского орнитологического общества в соцсети «ВКонтакте». Чтобы выяснить, как влияет человек на поведение птиц, орнитологи организуют ставший уже ежегодным мониторинг грачей. В своеобразной переписи могут принять участие все желающие. «Ценными являются сообщения с указанием мест нахождения грачевников, даже старых. Просим присылать сведения с указанием места, количества гнездящихся птиц, для старых грачевников нужно указывать годы последнего гнездования. Можно присылать фотографии и результаты наблюдений за жизнью грачей в колонии, сроками прилета, постройки гнезд, появлением птенцов, датами отлета птиц», — призывают орнитологи. Подробности можно узнать в соцсетях общества. Ранее URA.RU, рассказывало, что В Пермском крае волонтеры пересчитывали воробьев. Всего удалось зафиксировать более пяти тысяч птиц. Но главная цель акции не в подсчете, а в выявлении мест благополучного пребывания пернатых, отмечали орнитологи. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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