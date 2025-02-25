Грачи не прилетели: в Пермском крае их численность катастрофически снижается

В Пермском крае численность грачей, которые гнездятся в регионе, серьезно снижается. По данным Пермского орнитологического общества за последние 40 лет птиц стало в 20 раз меньше. Предполагаемых причин много, а чтобы понять реальные, орнитологи проведут этой весной перепись грачей.
«За последние 40 лет в Пермском крае численность грача на гнездовании сократилась более чем в 20 раз. Предполагаемых причин много: сокращение площади распаханных земель; резкое уменьшение животноводческих комплексов; вырубка высоких деревьев; интенсивная городская застройка, особенно высотками; прямое уничтожение гнезд человеком; изменение экологических условий на местах зимовок», — говорится на странице Пермского орнитологического общества в соцсети «ВКонтакте».
Чтобы выяснить, как влияет человек на поведение птиц, орнитологи организуют ставший уже ежегодным мониторинг грачей. В своеобразной переписи могут принять участие все желающие. «Ценными являются сообщения с указанием мест нахождения грачевников, даже старых. Просим присылать сведения с указанием места, количества гнездящихся птиц, для старых грачевников нужно указывать годы последнего гнездования. Можно присылать фотографии и результаты наблюдений за жизнью грачей в колонии, сроками прилета, постройки гнезд, появлением птенцов, датами отлета птиц», — призывают орнитологи. Подробности можно узнать в соцсетях общества.
Ранее URA.RU, рассказывало, что В Пермском крае волонтеры пересчитывали воробьев. Всего удалось зафиксировать более пяти тысяч птиц. Но главная цель акции не в подсчете, а в выявлении мест благополучного пребывания пернатых, отмечали орнитологи.
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