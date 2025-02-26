Свердловскому участнику СВО отказали в выплате за ранение

26 февраля 2025 в 13:03 Размер текста - 17 +

Солдат не мог получить средства из-за опечатки в документах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ирбите (Свердловская область) управление соцполитики отказало в выплате 150 тысяч рублей за ранение участнику спецоперации РФ на Украине, который почти полгода добровольно воевал на фронте. На Авдеевском направлении он получил осколочно-минную травму предплечья, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Учреждение не предпринимало мер по выплате, ссылаясь на опечатку, допущенную в медицинских документах ЦРБ ЛНР, а также ФГБУ „Федеральный центр медицины катастроф“. При этом активных мер, направленных на запрос необходимых уточняющих документов, а также на исправление опечатки в медицинских документах, управление соцполитики не предпринимало», — пояснили там. Прокуратура направила в суд иск с требованием выплатить 150 тысяч рублей. Военнослужащий получил средства до вынесения судебного решения после исправления управлением соцполитики опечатки в документах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ирбите (Свердловская область) управление соцполитики отказало в выплате 150 тысяч рублей за ранение участнику спецоперации РФ на Украине, который почти полгода добровольно воевал на фронте. На Авдеевском направлении он получил осколочно-минную травму предплечья, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Учреждение не предпринимало мер по выплате, ссылаясь на опечатку, допущенную в медицинских документах ЦРБ ЛНР, а также ФГБУ „Федеральный центр медицины катастроф“. При этом активных мер, направленных на запрос необходимых уточняющих документов, а также на исправление опечатки в медицинских документах, управление соцполитики не предпринимало», — пояснили там. Прокуратура направила в суд иск с требованием выплатить 150 тысяч рублей. Военнослужащий получил средства до вынесения судебного решения после исправления управлением соцполитики опечатки в документах.