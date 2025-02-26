Свердловскому участнику СВО отказали в выплате за ранение

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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, противостояние, боевики, оружие, вооружение, война, ноги, подготовка, ак, конфликт, вооруженные силы, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, руки, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво, ак 74
Солдат не мог получить средства из-за опечатки в документах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ирбите (Свердловская область) управление соцполитики отказало в выплате 150 тысяч рублей за ранение участнику спецоперации РФ на Украине, который почти полгода добровольно воевал на фронте. На Авдеевском направлении он получил осколочно-минную травму предплечья, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Учреждение не предпринимало мер по выплате, ссылаясь на опечатку, допущенную в медицинских документах ЦРБ ЛНР, а также ФГБУ „Федеральный центр медицины катастроф“. При этом активных мер, направленных на запрос необходимых уточняющих документов, а также на исправление опечатки в медицинских документах, управление соцполитики не предпринимало», — пояснили там.

Прокуратура направила в суд иск с требованием выплатить 150 тысяч рублей. Военнослужащий получил средства до вынесения судебного решения после исправления управлением соцполитики опечатки в документах.

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В Ирбите (Свердловская область) управление соцполитики отказало в выплате 150 тысяч рублей за ранение участнику спецоперации РФ на Украине, который почти полгода добровольно воевал на фронте. На Авдеевском направлении он получил осколочно-минную травму предплечья, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Учреждение не предпринимало мер по выплате, ссылаясь на опечатку, допущенную в медицинских документах ЦРБ ЛНР, а также ФГБУ „Федеральный центр медицины катастроф“. При этом активных мер, направленных на запрос необходимых уточняющих документов, а также на исправление опечатки в медицинских документах, управление соцполитики не предпринимало», — пояснили там. Прокуратура направила в суд иск с требованием выплатить 150 тысяч рублей. Военнослужащий получил средства до вынесения судебного решения после исправления управлением соцполитики опечатки в документах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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