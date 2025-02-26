Свердловскому участнику СВО отказали в выплате за ранение

В Ирбите (Свердловская область) управление соцполитики отказало в выплате 150 тысяч рублей за ранение участнику спецоперации РФ на Украине, который почти полгода добровольно воевал на фронте. На Авдеевском направлении он получил осколочно-минную травму предплечья, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Учреждение не предпринимало мер по выплате, ссылаясь на опечатку, допущенную в медицинских документах ЦРБ ЛНР, а также ФГБУ „Федеральный центр медицины катастроф“. При этом активных мер, направленных на запрос необходимых уточняющих документов, а также на исправление опечатки в медицинских документах, управление соцполитики не предпринимало», — пояснили там.
Прокуратура направила в суд иск с требованием выплатить 150 тысяч рублей. Военнослужащий получил средства до вынесения судебного решения после исправления управлением соцполитики опечатки в документах.
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