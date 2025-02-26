Отдел полиции Екатеринбурга раздирает коррупционный скандал, участвует ФСБ

Подчиненные начальника ОП-2 в Екатеринбурге Банникова стали фигурантами его дела

26 февраля 2025 в 13:57 Размер текста - 17 +

Коррупционный скандал в ОП-2 набирает обороты (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело подполковника Банникова В уголовном деле начальника екатеринбургского отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова фигурируют его подчиненные Екатерина Хабарова и Александр Кулинич. В отношении последнего возбуждено дело. Подробности коррупционного скандала URA.RU рассказал источник. По его словам, Кулинич получил 100 тысяч рублей, которые передал начальнику дежурной части ОП-2 Хабаровой, чтобы замять дело об избиении бизнесмена Василия Жуйкова. «Против Кулинича возбуждено дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взятке). Он находится под подпиской о невыезде», — сказал собеседник агентства. Попала ли под уголовное преследование Хабарова, неизвестно. О задержании Банникова стало известно 21 февраля. Его подозревают в коррупции. По версии следствия, деньги топ-силовику дали два уроженца стран ближнего зарубежья Важи Гамоян и Раджи Джавонян. В конце декабря 2024-го они избили Жуйкова на Шарташе. Он неоднократно делал им замечания и просил уйти (истекло время аренды беседки). Затем он обратился в полицию за помощью. Но подозреваемых не привлекали к ответственности. После ФСБ вскрыла всю цепочку. Сначала арестовали Гамояна и Джавоняна (им вменили покушение на убийство), затем в СИЗО попал и Банников. В свердловском УФСБ отказались от комментариев по теме. Подробнее об истории, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле начальника екатеринбургского отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова фигурируют его подчиненные Екатерина Хабарова и Александр Кулинич. В отношении последнего возбуждено дело. Подробности коррупционного скандала URA.RU рассказал источник. По его словам, Кулинич получил 100 тысяч рублей, которые передал начальнику дежурной части ОП-2 Хабаровой, чтобы замять дело об избиении бизнесмена Василия Жуйкова. «Против Кулинича возбуждено дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взятке). Он находится под подпиской о невыезде», — сказал собеседник агентства. Попала ли под уголовное преследование Хабарова, неизвестно. О задержании Банникова стало известно 21 февраля. Его подозревают в коррупции. По версии следствия, деньги топ-силовику дали два уроженца стран ближнего зарубежья Важи Гамоян и Раджи Джавонян. В конце декабря 2024-го они избили Жуйкова на Шарташе. Он неоднократно делал им замечания и просил уйти (истекло время аренды беседки). Затем он обратился в полицию за помощью. Но подозреваемых не привлекали к ответственности. После ФСБ вскрыла всю цепочку. Сначала арестовали Гамояна и Джавоняна (им вменили покушение на убийство), затем в СИЗО попал и Банников. В свердловском УФСБ отказались от комментариев по теме. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.