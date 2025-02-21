В Екатеринбурге арестован топ-силовик за взятку от иностранцев

Подполковника полиции Банникова арестовали по делу о коррупции в Екатеринбурге

22 февраля 2025 в 12:51 Размер текста - 17 +

Александр Банников был задержан 20 февраля Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело подполковника Банникова В Екатеринбурге отправили под стражу начальника отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова, обвиненного в коррупции (ч.3 ст. 290 УК РФ). Такое решение принял Кировский райсуд, передает корреспондент URA.RU. Защита Банникова хотела закрыть процесс, но прокурор настоял на публичном рассмотрении. В СИЗО Банников пробудет как минимум до 20 апреля. Вину он не признает, его адвокат просил хотя бы о домашнем аресте. «[Банников] может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на подчиненных лиц, а также иных лиц с целью склонения их к даче ложных показаний, скрыться от органов следствия и суда», — заявляет свердловская прокуратура. О задержании офицера стало известно днем 21 февраля. Его обвинили в получении взятки от уроженцев стран ближнего зарубежья, которые хотели избежать привлечения к уголовной ответственности за жестокое избиение владельца базы отдыха «Золотые пески» Василия Жуйкова. Инцидент произошел на Шарташе в декабре 2024-го. Накануне суд арестовал и их. Банников возглавил отдел весной 2023-го. Он — друг прежнего начальника УМВД Максима Метелицы, которого в начале февраля сменил Виктор Позняк. Подробнее об уголовном деле Банникова — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отправили под стражу начальника отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова, обвиненного в коррупции (ч.3 ст. 290 УК РФ). Такое решение принял Кировский райсуд, передает корреспондент URA.RU. Защита Банникова хотела закрыть процесс, но прокурор настоял на публичном рассмотрении. В СИЗО Банников пробудет как минимум до 20 апреля. Вину он не признает, его адвокат просил хотя бы о домашнем аресте. «[Банников] может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на подчиненных лиц, а также иных лиц с целью склонения их к даче ложных показаний, скрыться от органов следствия и суда», — заявляет свердловская прокуратура. О задержании офицера стало известно днем 21 февраля. Его обвинили в получении взятки от уроженцев стран ближнего зарубежья, которые хотели избежать привлечения к уголовной ответственности за жестокое избиение владельца базы отдыха «Золотые пески» Василия Жуйкова. Инцидент произошел на Шарташе в декабре 2024-го. Накануне суд арестовал и их. Банников возглавил отдел весной 2023-го. Он — друг прежнего начальника УМВД Максима Метелицы, которого в начале февраля сменил Виктор Позняк. Подробнее об уголовном деле Банникова — в сюжете агентства.