Врач рассказала, как побороть метеочувствительность

Чтобы побороть метеозависимость, необходимо соблюдать баланс труда и отдыха, правильно и полноценно питаться, а также закаливаться. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры медико-биологических дисциплин университета «Синергия» Мария Свищева.
«Мерами по предупреждению неблагоприятного влияния погодных факторов и формирования соответствующей симптоматики являются модификация образа жизни, соблюдение режима труда и отдыха, рациональное сбалансированное питание, постепенное включение элементов закаливания, регулярные курсы санаторно-курортного лечения», — поделилась эксперт. Она добавила, что особенно опасна перестройка организма от смены погоды для людей с хроническими заболеваниями.
Это может привести к серьезным осложнениям. Чтобы этого избежать, Свищева советует проводить адекватную медикаментозную терапию имеющихся болезней. В данном случае может помочь врач-невролог или специалист по физиотерапии.
Ранее астрофизики РАН сообщали о повышенной активности солнца, что может негативно сказаться на зависимых от погоды людях. В особенности это актуально для пенсионеров, подростов и хронически больных.
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