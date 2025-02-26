Врач рассказала, как побороть метеочувствительность

Доцент «Синегрии»: побороть метеозависимость можно через баланс работы и труда
© Служба новостей «URA.RU»
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Метеозависимость особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями, сообщила врач
Метеозависимость особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями, сообщила врач Фото:

Чтобы побороть метеозависимость, необходимо соблюдать баланс труда и отдыха, правильно и полноценно питаться, а также закаливаться. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры медико-биологических дисциплин университета «Синергия» Мария Свищева.

«Мерами по предупреждению неблагоприятного влияния погодных факторов и формирования соответствующей симптоматики являются модификация образа жизни, соблюдение режима труда и отдыха, рациональное сбалансированное питание, постепенное включение элементов закаливания, регулярные курсы санаторно-курортного лечения», — поделилась эксперт. Она добавила, что особенно опасна перестройка организма от смены погоды для людей с хроническими заболеваниями.

Это может привести к серьезным осложнениям. Чтобы этого избежать, Свищева советует проводить адекватную медикаментозную терапию имеющихся болезней. В данном случае может помочь врач-невролог или специалист по физиотерапии.

Ранее астрофизики РАН сообщали о повышенной активности солнца, что может негативно сказаться на зависимых от погоды людях. В особенности это актуально для пенсионеров, подростов и хронически больных.

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Чтобы побороть метеозависимость, необходимо соблюдать баланс труда и отдыха, правильно и полноценно питаться, а также закаливаться. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры медико-биологических дисциплин университета «Синергия» Мария Свищева. «Мерами по предупреждению неблагоприятного влияния погодных факторов и формирования соответствующей симптоматики являются модификация образа жизни, соблюдение режима труда и отдыха, рациональное сбалансированное питание, постепенное включение элементов закаливания, регулярные курсы санаторно-курортного лечения», — поделилась эксперт. Она добавила, что особенно опасна перестройка организма от смены погоды для людей с хроническими заболеваниями. Это может привести к серьезным осложнениям. Чтобы этого избежать, Свищева советует проводить адекватную медикаментозную терапию имеющихся болезней. В данном случае может помочь врач-невролог или специалист по физиотерапии. Ранее астрофизики РАН сообщали о повышенной активности солнца, что может негативно сказаться на зависимых от погоды людях. В особенности это актуально для пенсионеров, подростов и хронически больных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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