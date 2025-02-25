На Солнце опять пятна и вспышки: прогноз магнитных бурь на 26 февраля 2025 года

Астрофизики РАН предупредили о новых вспышках и пятнах на Солнце 26 февраля 2025
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для неспециалиста Солнце выглядит как обычно, но на самом деле на нем сейчас образуются пятна и происходят вспышки
Для неспециалиста Солнце выглядит как обычно, но на самом деле на нем сейчас образуются пятна и происходят вспышки Фото:

Астрофизики РАН обеспокоены повышенной активностью Солнца. Они говорят, что на поверхности звезды образовались пятна, которые, в перспективе, могут оказать влияние на Землю. Рассказываем, что происходит с Солнцем и ждать ли магнитных бурь 26 февраля 2025 года.

Солнечные вспышки: данные за февраль 2025 года

По наблюдениям астрофизиков, в феврале 2025 года Солнце проявляет повышенную активность. 23 февраля, в День защитника Отечества, это привело к вспышке наивысшего балла мощности. Следом за ней произошли еще семь — тоже сильные, но уступающие первой.

К счастью, локализация вспышек была такой, что оказать влияние на земные процессы они не могли. Но 24 февраля специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН рассказали о том, что солнечная активность продолжает нарастать. На светиле активно образуются пятна, причем 11 из них находятся на стороне, обращенной к Земле.

Одно из пятен вызывает особое беспокойство у специалистов. Оно расположено так, что любой крупный выброс из этой области скажется на нашей планете. Пока прямой опасности для Земли нет, но в течение нескольких дней сохранятся потенциальные риски. Облегченно выдохнуть метеозависимые люди смогут лишь когда опасная область изменит свое расположение относительно Земли в связи с вращением Солнца.

Прогноз магнитных бурь на 26 февраля 2025 года

Повышенная солнечная активность и большое количество пятен заставляют переживать, но прогноз магнитных бурь на 26 февраля пока выглядит обнадеживающе. Астрофизики предполагают, что Kp-индекс, с помощью которого оценивают уровень возмущенности магнитосферы, будет держаться на уровне от одного до трех баллов. При таких показателей обстановку считают спокойной.

По мнению ученых, в 82% случаев в среду, 26 февраля, не будет ни магнитных бурь, ни геомагнитных возмущений. В 15% случаев возможны всплески активности, а вот шансы на бурю оценивают в минимальные 3%.

Геомагнитная активность в феврале 2025 года

Значительная часть февраля 2025 года прошла в условиях возмущенной магнитосферы. Такое состояние фиксировали в течение одиннадцати дней в разных частях месяца. Дважды возникали магнитные бури.

Самым сложным для метеочувствительных людей оказался период с 9 по 17 февраля, за который не выдалось ни одного дня, когда магнитосфера была бы спокойной. Буквально каждый день фиксировали всплески активности, в одном из случаев возникла магнитная буря.

Для кого опасны магнитные бури

Ухудшение здоровья в период магнитных бурь чаще всего отмечают пенсионеры, подростки, люди с хроническими заболеваниями. В такие дни они отмечают усиление обычных симптомов (например, повышение артериального давления выше обычных значений), а также появление новых — головных болей, слабости и так далее. Такую реакцию на изменения в земной и космической погоде называют метеозависимостью или метеочувствительностью.

Что делать метеозависимым в период магнитных бурь

По мнению врачей, лучшая мера профилактики и лечения для метеозависимых — здоровый образ жизни. Когда люди начинают следить за своим здоровьем, регулярно проходят обследования и получают грамотное лечение, увеличивают физическую активность, правильно питаются, соблюдают режим дня, то реже сталкиваются с ухудшением самочувствия во время магнитных бурь, а также отмечают, что симптомы стали менее интенсивными.

Здоровый образ жизни поможет справиться с плохим самочувствием и когда магнитная буря в разгаре. В такие дни стоит исключить только активные занятия спортом — лучше подойдет неспешная разминка или прогулка на свежем воздухе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Астрофизики РАН обеспокоены повышенной активностью Солнца. Они говорят, что на поверхности звезды образовались пятна, которые, в перспективе, могут оказать влияние на Землю. Рассказываем, что происходит с Солнцем и ждать ли магнитных бурь 26 февраля 2025 года. Солнечные вспышки: данные за февраль 2025 года По наблюдениям астрофизиков, в феврале 2025 года Солнце проявляет повышенную активность. 23 февраля, в День защитника Отечества, это привело к вспышке наивысшего балла мощности. Следом за ней произошли еще семь — тоже сильные, но уступающие первой. К счастью, локализация вспышек была такой, что оказать влияние на земные процессы они не могли. Но 24 февраля специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН рассказали о том, что солнечная активность продолжает нарастать. На светиле активно образуются пятна, причем 11 из них находятся на стороне, обращенной к Земле. Одно из пятен вызывает особое беспокойство у специалистов. Оно расположено так, что любой крупный выброс из этой области скажется на нашей планете. Пока прямой опасности для Земли нет, но в течение нескольких дней сохранятся потенциальные риски. Облегченно выдохнуть метеозависимые люди смогут лишь когда опасная область изменит свое расположение относительно Земли в связи с вращением Солнца. Прогноз магнитных бурь на 26 февраля 2025 года Повышенная солнечная активность и большое количество пятен заставляют переживать, но прогноз магнитных бурь на 26 февраля пока выглядит обнадеживающе. Астрофизики предполагают, что Kp-индекс, с помощью которого оценивают уровень возмущенности магнитосферы, будет держаться на уровне от одного до трех баллов. При таких показателей обстановку считают спокойной. По мнению ученых, в 82% случаев в среду, 26 февраля, не будет ни магнитных бурь, ни геомагнитных возмущений. В 15% случаев возможны всплески активности, а вот шансы на бурю оценивают в минимальные 3%. Геомагнитная активность в феврале 2025 года Значительная часть февраля 2025 года прошла в условиях возмущенной магнитосферы. Такое состояние фиксировали в течение одиннадцати дней в разных частях месяца. Дважды возникали магнитные бури. Самым сложным для метеочувствительных людей оказался период с 9 по 17 февраля, за который не выдалось ни одного дня, когда магнитосфера была бы спокойной. Буквально каждый день фиксировали всплески активности, в одном из случаев возникла магнитная буря. Для кого опасны магнитные бури Ухудшение здоровья в период магнитных бурь чаще всего отмечают пенсионеры, подростки, люди с хроническими заболеваниями. В такие дни они отмечают усиление обычных симптомов (например, повышение артериального давления выше обычных значений), а также появление новых — головных болей, слабости и так далее. Такую реакцию на изменения в земной и космической погоде называют метеозависимостью или метеочувствительностью. Что делать метеозависимым в период магнитных бурь По мнению врачей, лучшая мера профилактики и лечения для метеозависимых — здоровый образ жизни. Когда люди начинают следить за своим здоровьем, регулярно проходят обследования и получают грамотное лечение, увеличивают физическую активность, правильно питаются, соблюдают режим дня, то реже сталкиваются с ухудшением самочувствия во время магнитных бурь, а также отмечают, что симптомы стали менее интенсивными. Здоровый образ жизни поможет справиться с плохим самочувствием и когда магнитная буря в разгаре. В такие дни стоит исключить только активные занятия спортом — лучше подойдет неспешная разминка или прогулка на свежем воздухе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...