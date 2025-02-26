Пермские следователи наши виновного в истории с нападением стаи собак на пенсионерку

В городе Красновишерск Пермского края после нападения стаи безнадзорных собак на пенсионерку задержан директор муниципального учреждения, подведомственного администрации города. Руководитель МКУ подозревается в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба краевого управления Следкома в Telegram.
«По указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина следователями Чердынского межрайонного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, задержан директор муниципального казенного учреждения», — информирует ведомство. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
URA.RU рассказывало, что стая собак напала на пенсионерку в понедельник, 24 февраля. Это произошло в тот момент, когда женщина решила покормить животных, оставшихся без надзора. В результате инцидента красновишерка получила «укушенные раны различной степени тяжести», отмечают в региональном управлении СКР. Она была доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии. Сейчас пожилой горожанке оказывается необходимая медицинская помощь.
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