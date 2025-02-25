25 февраля 2025

Халяль-кафе в крупнейшем ТЦ Нижневартовска перезапускается в новый проект

На месте халяль-кафе в Нижневартовске откроется ресторан татарской кухни
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместо халяль-кафе в ТЦ Green Park будет работать ресторан татарской кухни
Вместо халяль-кафе в ТЦ Green Park будет работать ресторан татарской кухни Фото:

Халяль-кафе в торговом центре Green Park в Нижневартовске (ХМАО) станет рестораном татарской кухни. Ребрендинг заведения стартует уже весной.

«Иtle Bistro прекращает работу 1 марта, но на его месте будет заведение в новом формате. Также остается халяльная еда, а меню ждет обновление», — сообщили URA.RU в кафе.

Судя по отзывам, оставленным гостями на портале 2ГИС, халяль-кафе хвалили за быструю подачу блюд и уютную атмосферу. Однако некоторые посетители высказали замечания насчет сервиса. «Обслуживание хромает. То ложки не принесли, то вилки не всем. Официанта не дозваться», — говорится в одном из отзывов.

Еще один новый проект в югорском общепите запускает владелец популярного в Сургуте кафе «Хинкал и чуду». Вместо второй точки с такой же концепцией владелец решил открыть ресторан греческой кухни с дагестанским акцентом «Даги и греки». О других новых гастроместах в ХМАО — читайте в обзоре URA.RU.

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Халяль-кафе в торговом центре Green Park в Нижневартовске (ХМАО) станет рестораном татарской кухни. Ребрендинг заведения стартует уже весной. «Иtle Bistro прекращает работу 1 марта, но на его месте будет заведение в новом формате. Также остается халяльная еда, а меню ждет обновление», — сообщили URA.RU в кафе. Судя по отзывам, оставленным гостями на портале 2ГИС, халяль-кафе хвалили за быструю подачу блюд и уютную атмосферу. Однако некоторые посетители высказали замечания насчет сервиса. «Обслуживание хромает. То ложки не принесли, то вилки не всем. Официанта не дозваться», — говорится в одном из отзывов. Еще один новый проект в югорском общепите запускает владелец популярного в Сургуте кафе «Хинкал и чуду». Вместо второй точки с такой же концепцией владелец решил открыть ресторан греческой кухни с дагестанским акцентом «Даги и греки». О других новых гастроместах в ХМАО — читайте в обзоре URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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