Срок в СИЗО бывшего главного дорожника Челябинска перевалил за два года

14 ноября 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Ринат Кучитаров находится в СИЗО с декабря 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала главного дорожника Челябинска Курчатовский районный суд Челябинска 14 ноября продлил до 21 февраля 2025 года срок содержания в СИЗО бывшему главе комитета дорожного хозяйства (КДХ) областного центра Ринату Кучитарову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщила адвокат Кучитарова Наталья Аскарова. Таким образом, срок бывшего чиновника под стражей перевалил за два года. «Кучитарову продлили срок меры пресечения до 21 февраля 2025 года. Мой подзащитный не теряет надежду на справедливость и активно пытается помочь суду разобраться в ситуации», — сообщила URA.RU Аскарова. По ее словам, суть обвинений сводится не к взятке, не к обогащению, а только лишь к тому, что Кучитаров, используя свое положение, якобы умышленно завысил начальную цену одного контракта по первому этапу озеленения перед саммитом ШОС и БРИКС. При этом торги на выполнение работ были законными, повлиять на них, утверждает адвокат, Кучитаров не мог, а все работы по данному контракту полностью выполнены. Новость по теме Все дороги ведут в СИЗО: что известно о ситуации в КДХ мэрии Челябинска Кучитаров находится в СИЗО с момента задержания в начале декабря 2022 года. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, занимая пост главы КДХ города, он подписал несколько контрактов на озеленение Челябинска. При этом стоимость первого этапа выполнения работ, по версии следствия, была завышена. Тем самым, бюджету города был нанесен многомиллионный ущерб. Адвокаты же считают, что в действиях Кучитарова нет уголовного состава преступления. Показания свидетелей опровергают все доводы обвинения. По мнению стороны защиты, если в действиях их клиента и прослеживаются нарушения, то они тянут лишь на «административку». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курчатовский районный суд Челябинска 14 ноября продлил до 21 февраля 2025 года срок содержания в СИЗО бывшему главе комитета дорожного хозяйства (КДХ) областного центра Ринату Кучитарову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщила адвокат Кучитарова Наталья Аскарова. Таким образом, срок бывшего чиновника под стражей перевалил за два года. «Кучитарову продлили срок меры пресечения до 21 февраля 2025 года. Мой подзащитный не теряет надежду на справедливость и активно пытается помочь суду разобраться в ситуации», — сообщила URA.RU Аскарова. По ее словам, суть обвинений сводится не к взятке, не к обогащению, а только лишь к тому, что Кучитаров, используя свое положение, якобы умышленно завысил начальную цену одного контракта по первому этапу озеленения перед саммитом ШОС и БРИКС. При этом торги на выполнение работ были законными, повлиять на них, утверждает адвокат, Кучитаров не мог, а все работы по данному контракту полностью выполнены. Кучитаров находится в СИЗО с момента задержания в начале декабря 2022 года. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, занимая пост главы КДХ города, он подписал несколько контрактов на озеленение Челябинска. При этом стоимость первого этапа выполнения работ, по версии следствия, была завышена. Тем самым, бюджету города был нанесен многомиллионный ущерб. Адвокаты же считают, что в действиях Кучитарова нет уголовного состава преступления. Показания свидетелей опровергают все доводы обвинения. По мнению стороны защиты, если в действиях их клиента и прослеживаются нарушения, то они тянут лишь на «административку».