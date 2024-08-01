Адвокаты главного дорожника Челябинска не видят в его действиях уголовщины

Защита челябинского чиновника Кучитарова настаивает на его невиновности

02 августа 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Адвокаты Рината Кучитарова пытаются доказать его невиновность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Адвокаты экс-главы комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Рината Кучитарова не видят в действиях своего подзащитного уголовной составляющей. Как они отметили во время заседания суда, если в действиях Кучитарова и есть нарушения, то они могут повлечь максимум административную ответственность. «Если даже и было неверное определение начальной муниципальной цены контракта, использован не тот способ и не таким образом оформлена документация, то по факту мы должны говорить о наличии или отсутствии в действиях моего подзащитного состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.29.3 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок). Но никак не уголовно наказуемого деяния», — заявила адвокат Наталья Аскарова. На этом же заседании адвокаты отметили, что свидетели и эксперты опровергли предъявленное Кучитарову обвинение. По словам защиты, свидетели в лице представителей частных организаций, занимающихся ландшафтным дизайном, подтвердили тот факт, что сведения о стоимости насаждений, завышение которой вменяют Кучитарову, либо соответствовали рыночной цене, либо были даже ниже рыночных. Новость по теме В Челябинске задержан уволившийся из мэрии высокопоставленный чиновник Кучитаров был задержан сотрудниками УФСБ по региону в начале декабря 2022 года. За пару дней до этого он по собственному желанию покинул пост главы КДХ. После задержания его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, во время своего руководства КДХ города, он заключил контракт на озеленение города. При этом, как считает следствие, стоимость первого этапа выполнения работ была завышена. Тем самым, бюджету города был нанесен многомиллионный ущерб. Со дня задержания Кучитаров находится в СИЗО. 1 августа Курчатовский райсуд продлил ему меру пресечения до 21 ноября. Адвокаты активно работают, чтобы доказать невиновность клиента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты экс-главы комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Рината Кучитарова не видят в действиях своего подзащитного уголовной составляющей. Как они отметили во время заседания суда, если в действиях Кучитарова и есть нарушения, то они могут повлечь максимум административную ответственность. «Если даже и было неверное определение начальной муниципальной цены контракта, использован не тот способ и не таким образом оформлена документация, то по факту мы должны говорить о наличии или отсутствии в действиях моего подзащитного состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.29.3 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок). Но никак не уголовно наказуемого деяния», — заявила адвокат Наталья Аскарова. На этом же заседании адвокаты отметили, что свидетели и эксперты опровергли предъявленное Кучитарову обвинение. По словам защиты, свидетели в лице представителей частных организаций, занимающихся ландшафтным дизайном, подтвердили тот факт, что сведения о стоимости насаждений, завышение которой вменяют Кучитарову, либо соответствовали рыночной цене, либо были даже ниже рыночных. Кучитаров был задержан сотрудниками УФСБ по региону в начале декабря 2022 года. За пару дней до этого он по собственному желанию покинул пост главы КДХ. После задержания его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, во время своего руководства КДХ города, он заключил контракт на озеленение города. При этом, как считает следствие, стоимость первого этапа выполнения работ была завышена. Тем самым, бюджету города был нанесен многомиллионный ущерб. Со дня задержания Кучитаров находится в СИЗО. 1 августа Курчатовский райсуд продлил ему меру пресечения до 21 ноября. Адвокаты активно работают, чтобы доказать невиновность клиента.