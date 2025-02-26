В Ревде (Свердловская область) большинство депутатов проголосовали за то, чтобы распустить думу. Эту информацию URA.RU подтвердил один из участников заседания.
За то, чтобы распустить думу, проголосовали 14 из 17 депутатов. Это минимальное количество голосов, которое было необходимо для решения.
Ранее источник URA.RU объяснял подоплеку происходящего: роспуск инициировала промышленная группа, контролирующая Среднеуральский медеплавильный завод — ключевое городское предприятие, которое вкладывается в развитие муниципалитета. Причина — чтобы сформировать более управляемый депутатский корпус. «Нынешняя дума чрезмерно конфликтная, часто неконструктивная, способная тормозить важные бюджетные процессы», — делился собеседник агентства.
В Ревде за последний год было сразу несколько крупных политических скандалов. Подробнее о них — в сюжете URA.RU.
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