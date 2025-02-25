Свердловские «медники» распускают депутатов в своей вотчине: инсайд

Думу Ревды ликвидируют, чтобы сформировать лояльный руководству города состав

25 февраля 2025 в 21:09 Размер текста - 17 +

Решение о роспуске думы примут днем 26 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Роспуск думы Ревды инициировала промышленная группа, контролирующая Среднеуральский медеплавильный завод — ключевое городское предприятие, которое вкладывается в развитие муниципалитета. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональной власти. Депутаты рассмотрят вопрос 26 февраля. «„Медникам“ не нравится эта дума — чрезмерно конфликтная, часто неконструктивная, способная тормозить важные бюджетные процессы. Им нужен более управляемый депутатский корпус. Следующие выборы намечены на 2026 год, и всем будет не до того — ведь параллельно будут избирать новую Госдуму и заксобрание. Вот [промышленники] и решили распустить сейчас думу, чтобы в спокойной обстановке провести внеочередные выборы осенью [2025-го]», — объяснил собеседник. Формально с инициативой о роспуске выступила глава Ревды Татьяна Клепикова — протеже СУМЗа. На думской комиссии, предваряющей заседание 26 февраля, идею поддержали. В Ревде за последний год было сразу несколько крупных политических скандалов. Первый — из-за переноса памятника Ленину из центра (его инициировали тоже промышленники, имеющие собственный взгляд на то, каким должно быть лицо города). Коммунисты выступили против и даже проводили акции протеста. Точка в конфликте не поставлена до сих пор. Новость по теме «Это реальный шантаж»: в проблемном свердловском городе хотят распустить думу Позже часть оппозиционных депутатов думы решила заблокировать технические поправки в Устав Ревды — и долгое время не выдвигала внятных требований. Демарш грозил городу потерями десятков миллионов рублей из областного бюджета. Приняли поправки только после того, как спикер думы Андрей Мокрецов («Единая Россия») ушел в отставку по требованию фрондеров. Его сменил справедливоросс Вениамин Таров, спустя время его обвинили в том, что он волюнтаристски блокировал рассмотрение на думе важных вопросов. И недовольная фракция «Единой России» в конце января предложила думе самораспуститься. От этого отказались по просьбе той же Клепиковой. Она тогда предложила вернуться к этой теме в феврале, чтобы город не остался без важного бюджетного трансферта. Сейчас в думе 17 депутатов. Для роспуска нужно 14 голосов. Десять депутатов думы — члены «Единой России», еще двое — самовыдвиженцы, остальные — представители оппозиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роспуск думы Ревды инициировала промышленная группа, контролирующая Среднеуральский медеплавильный завод — ключевое городское предприятие, которое вкладывается в развитие муниципалитета. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональной власти. Депутаты рассмотрят вопрос 26 февраля. «„Медникам“ не нравится эта дума — чрезмерно конфликтная, часто неконструктивная, способная тормозить важные бюджетные процессы. Им нужен более управляемый депутатский корпус. Следующие выборы намечены на 2026 год, и всем будет не до того — ведь параллельно будут избирать новую Госдуму и заксобрание. Вот [промышленники] и решили распустить сейчас думу, чтобы в спокойной обстановке провести внеочередные выборы осенью [2025-го]», — объяснил собеседник. Формально с инициативой о роспуске выступила глава Ревды Татьяна Клепикова — протеже СУМЗа. На думской комиссии, предваряющей заседание 26 февраля, идею поддержали. В Ревде за последний год было сразу несколько крупных политических скандалов. Первый — из-за переноса памятника Ленину из центра (его инициировали тоже промышленники, имеющие собственный взгляд на то, каким должно быть лицо города). Коммунисты выступили против и даже проводили акции протеста. Точка в конфликте не поставлена до сих пор. Позже часть оппозиционных депутатов думы решила заблокировать технические поправки в Устав Ревды — и долгое время не выдвигала внятных требований. Демарш грозил городу потерями десятков миллионов рублей из областного бюджета. Приняли поправки только после того, как спикер думы Андрей Мокрецов («Единая Россия») ушел в отставку по требованию фрондеров. Его сменил справедливоросс Вениамин Таров, спустя время его обвинили в том, что он волюнтаристски блокировал рассмотрение на думе важных вопросов. И недовольная фракция «Единой России» в конце января предложила думе самораспуститься. От этого отказались по просьбе той же Клепиковой. Она тогда предложила вернуться к этой теме в феврале, чтобы город не остался без важного бюджетного трансферта. Сейчас в думе 17 депутатов. Для роспуска нужно 14 голосов. Десять депутатов думы — члены «Единой России», еще двое — самовыдвиженцы, остальные — представители оппозиции.