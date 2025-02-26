Ефремов пытается выйти из колонии после недавнего скандала

Актер Михаил Ефремов подал в суд заявление об условно-досрочном освобождении
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Суд рассмотрит запрос Ефремова на УДО 24 марта
Суд рассмотрит запрос Ефремова на УДО 24 марта Фото:

Актер Михаил Ефремов вновь подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Алексеевский районный суд Белгородской области, после того как в апреле 2024 года ему уже отказали в УДО из-за двух дисциплинарных нарушений. Информация предоставлена пресс-службой суда.

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова поступило в суд», — передает сообщение Алексеевского районного суда агентство городских новостей «Москва». Суд рассмотрит его запрос 24 марта.

Telegram-канал Shot пишет, что актер подал просьбу, ссылаясь на проблемы со здоровьем, успешную работу в колонии и искреннее раскаяние. Он также активно участвует в культурной жизни учреждения и признает свои ошибки. Однако его шанс на УДО под угрозой из-за того, что у него был обнаружен смартфон. Это может привести к строгим мерам наказания.

Ефремов отбывает наказание в 7,5 года за ДТП, в котором погиб человек, передает РАПСИ. Суд признал его виновным в смерти Сергея Захарова и первоначально приговорил к восьми годам лишения свободы. Однако позже Мосгорсуд решил исправить наказание, снизив его до семи лет и шести месяцев. В апреле 2024 года Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении из-за двух дисциплинарных нарушений, включая опоздание на обязательное мероприятие. Однако его адвокат Юрий Падалко опроверг информацию о подаче заявления на УДО.

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Актер Михаил Ефремов вновь подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Алексеевский районный суд Белгородской области, после того как в апреле 2024 года ему уже отказали в УДО из-за двух дисциплинарных нарушений. Информация предоставлена пресс-службой суда. «Ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова поступило в суд», — передает сообщение Алексеевского районного суда агентство городских новостей «Москва». Суд рассмотрит его запрос 24 марта. Telegram-канал Shot пишет, что актер подал просьбу, ссылаясь на проблемы со здоровьем, успешную работу в колонии и искреннее раскаяние. Он также активно участвует в культурной жизни учреждения и признает свои ошибки. Однако его шанс на УДО под угрозой из-за того, что у него был обнаружен смартфон. Это может привести к строгим мерам наказания. Ефремов отбывает наказание в 7,5 года за ДТП, в котором погиб человек, передает РАПСИ. Суд признал его виновным в смерти Сергея Захарова и первоначально приговорил к восьми годам лишения свободы. Однако позже Мосгорсуд решил исправить наказание, снизив его до семи лет и шести месяцев. В апреле 2024 года Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении из-за двух дисциплинарных нарушений, включая опоздание на обязательное мероприятие. Однако его адвокат Юрий Падалко опроверг информацию о подаче заявления на УДО.
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