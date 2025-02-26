В Ельцин Центре отменили выступление поэта после жалобы «Русской общины»

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Выступление должно было состояться 28 февраля
Выступление должно было состояться 28 февраля Фото:

В Екатеринбурге отменили выступление поэта Германа Лукомникова в Ельцин Центре через час после жалобы «Русской общины». Активисты в своем telegram-канале обвинили писателя в антироссийской позиции, призвав полицию, прокуратуру и мэрию не допустить проведения мероприятия.

«Уважаемые гости! К сожалению, мероприятие отменяется. Приносим свои извинения», — следует из поста в telegram-канале Ельцин Центра. Выступление должно было состояться 28 февраля.

За час до этого сообщения «Русская община» заявила, что прилагает все усилия, чтобы не допустить выступление «поэта-русофоба». «Мы призываем всех неравнодушных граждан поддержать нашу инициативу и выразить свое недовольство. Важно, чтобы Екатеринбург оставался городом, где ценятся патриотизм и уважение к истории нашей страны», — отметили там.

Представители различных движений не первый раз срывают мероприятия в Ельцин Центре. Последний раз члены движения «Зов народа» добились отмены выступления правнучки бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины. Она планировала презентовать свою книгу о политике.

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В Екатеринбурге отменили выступление поэта Германа Лукомникова в Ельцин Центре через час после жалобы «Русской общины». Активисты в своем telegram-канале обвинили писателя в антироссийской позиции, призвав полицию, прокуратуру и мэрию не допустить проведения мероприятия. «Уважаемые гости! К сожалению, мероприятие отменяется. Приносим свои извинения», — следует из поста в telegram-канале Ельцин Центра. Выступление должно было состояться 28 февраля. За час до этого сообщения «Русская община» заявила, что прилагает все усилия, чтобы не допустить выступление «поэта-русофоба». «Мы призываем всех неравнодушных граждан поддержать нашу инициативу и выразить свое недовольство. Важно, чтобы Екатеринбург оставался городом, где ценятся патриотизм и уважение к истории нашей страны», — отметили там. Представители различных движений не первый раз срывают мероприятия в Ельцин Центре. Последний раз члены движения «Зов народа» добились отмены выступления правнучки бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины. Она планировала презентовать свою книгу о политике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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