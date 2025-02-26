В Ельцин Центре отменили выступление поэта после жалобы «Русской общины»

В Екатеринбурге отменили выступление поэта Германа Лукомникова в Ельцин Центре через час после жалобы «Русской общины». Активисты в своем telegram-канале обвинили писателя в антироссийской позиции, призвав полицию, прокуратуру и мэрию не допустить проведения мероприятия.
«Уважаемые гости! К сожалению, мероприятие отменяется. Приносим свои извинения», — следует из поста в telegram-канале Ельцин Центра. Выступление должно было состояться 28 февраля.
За час до этого сообщения «Русская община» заявила, что прилагает все усилия, чтобы не допустить выступление «поэта-русофоба». «Мы призываем всех неравнодушных граждан поддержать нашу инициативу и выразить свое недовольство. Важно, чтобы Екатеринбург оставался городом, где ценятся патриотизм и уважение к истории нашей страны», — отметили там.
Представители различных движений не первый раз срывают мероприятия в Ельцин Центре. Последний раз члены движения «Зов народа» добились отмены выступления правнучки бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины. Она планировала презентовать свою книгу о политике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!