Доносчики сорвали выступление правнучки Хрущева в Ельцин Центре

В Ельцин Центре отменили презентацию книги Нины Хрущевой
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Нина Хрущева планировала выступить в Екатеринбурге 26 ноября
Нина Хрущева планировала выступить в Екатеринбурге 26 ноября Фото:

Члены движения «Зов народа», которых возмутил приезд в Екатеринбург правнучки бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины, добились отмены мероприятия. Презентация книги о политике не состоится, рассказали URA.RU в Ельцин Центре.

«К сожалению, презентацию книги отменили», — заявили представители учреждения со ссылкой на «технические причины». Нина Хрущева должна была презентовать книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы» 26 ноября. В произведении российский и американский профессор планировала рассказать о своем прадедушке, чем бывший советский лидер отличается от Дональда Трампа и многое другое.

Но в дело вмешались общественники, которые попросили проверить Хрущеву на покушение на территориальную целостность РФ, признать ее иноагентом и отменить ее выступление. С этими просьбами они обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции РФ.

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Члены движения «Зов народа», которых возмутил приезд в Екатеринбург правнучки бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины, добились отмены мероприятия. Презентация книги о политике не состоится, рассказали URA.RU в Ельцин Центре. «К сожалению, презентацию книги отменили», — заявили представители учреждения со ссылкой на «технические причины». Нина Хрущева должна была презентовать книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы» 26 ноября. В произведении российский и американский профессор планировала рассказать о своем прадедушке, чем бывший советский лидер отличается от Дональда Трампа и многое другое. Но в дело вмешались общественники, которые попросили проверить Хрущеву на покушение на территориальную целостность РФ, признать ее иноагентом и отменить ее выступление. С этими просьбами они обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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