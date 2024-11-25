Доносчики сорвали выступление правнучки Хрущева в Ельцин Центре

Члены движения «Зов народа», которых возмутил приезд в Екатеринбург правнучки бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины, добились отмены мероприятия. Презентация книги о политике не состоится, рассказали URA.RU в Ельцин Центре.
«К сожалению, презентацию книги отменили», — заявили представители учреждения со ссылкой на «технические причины». Нина Хрущева должна была презентовать книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы» 26 ноября. В произведении российский и американский профессор планировала рассказать о своем прадедушке, чем бывший советский лидер отличается от Дональда Трампа и многое другое.
Но в дело вмешались общественники, которые попросили проверить Хрущеву на покушение на территориальную целостность РФ, признать ее иноагентом и отменить ее выступление. С этими просьбами они обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции РФ.
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