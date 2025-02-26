Уникальный рецепт блинов по-кургански расходится в сети. Необычным блюдо делают жареные грибы. URA.RU проводит пошаговый рецепт курганского блюда.
Приготовление традиционных курганских блинов включает несколько важных этапов. «Сначала необходимо замесить тесто, для чего в муку вводятся размешанные в воде дрожжи, соль, половина сахара (растертого с желтками), и половина молока. Все это тщательно замешивается до однородной консистенции», — говорится в рецепте.
Далее тесто подвергается брожению. В него добавляется растительное масло, перемешивается, и затем тесто ставится в теплое место на 3-4 часа. В процессе брожения тесто обминается 3-4 раза, чтобы оно равномерно поднималось.
После брожения в тесто вводятся оставшиеся сахар и молоко. Затем тесто еще раз поднимается, после чего в него вводятся взбитые белки. Это добавляет блинам воздушность и легкость.
Наконец, тесто быстро выпекают, разливая тонким слоем на смазанную сковороду, с обеих сторон. Это позволяет получить тонкие и воздушные блины, которые идеально подходят для подачи с различными начинками. Для подачи на стол нужно свернуть блины вчетверо треугольником. Подать с маслом и жареными грибами.
Ингредиенты:
Молоко — 1 стакан
Мука — 1 стакан
Яйца — 0,5 шт.
Сахар — по вкусу
Топленое масло — 5 г
Соль — по вкусу
Растительное масло — 5 г
Жареные грибы — 50 г
В Кургане к Масленице рестораторы подготовили уникальные варианты блинов. В кафе «Разговоры» можно попробовать блины с курицей и шампиньонами, форелью или беконом с луком фри. В кафе «Культура» на улице Ленина предлагают изысканные блины со шпинатом, лососем и белым соусом. Эти блюда сочетают в себе классические и необычные вкусы, делая праздник еще более ярким.
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