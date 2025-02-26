Блины по-кургански: чудо-рецепт с грибами на Масленицу

На Масленицу курганцы готовят блины по местным рецептам
© Служба новостей «URA.RU»
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Блины по-кургански делают с грибами
Блины по-кургански делают с грибами Фото:

Уникальный рецепт блинов по-кургански расходится в сети. Необычным блюдо делают жареные грибы. URA.RU проводит пошаговый рецепт курганского блюда.

Приготовление традиционных курганских блинов включает несколько важных этапов. «Сначала необходимо замесить тесто, для чего в муку вводятся размешанные в воде дрожжи, соль, половина сахара (растертого с желтками), и половина молока. Все это тщательно замешивается до однородной консистенции», — говорится в рецепте.

Далее тесто подвергается брожению. В него добавляется растительное масло, перемешивается, и затем тесто ставится в теплое место на 3-4 часа. В процессе брожения тесто обминается 3-4 раза, чтобы оно равномерно поднималось.

После брожения в тесто вводятся оставшиеся сахар и молоко. Затем тесто еще раз поднимается, после чего в него вводятся взбитые белки. Это добавляет блинам воздушность и легкость.

Наконец, тесто быстро выпекают, разливая тонким слоем на смазанную сковороду, с обеих сторон. Это позволяет получить тонкие и воздушные блины, которые идеально подходят для подачи с различными начинками. Для подачи на стол нужно свернуть блины вчетверо треугольником. Подать с маслом и жареными грибами.

Ингредиенты:

Молоко — 1 стакан

Мука — 1 стакан

Яйца — 0,5 шт.

Сахар — по вкусу

Топленое масло — 5 г

Соль — по вкусу

Растительное масло — 5 г

Жареные грибы — 50 г

В Кургане к Масленице рестораторы подготовили уникальные варианты блинов. В кафе «Разговоры» можно попробовать блины с курицей и шампиньонами, форелью или беконом с луком фри. В кафе «Культура» на улице Ленина предлагают изысканные блины со шпинатом, лососем и белым соусом. Эти блюда сочетают в себе классические и необычные вкусы, делая праздник еще более ярким.

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Уникальный рецепт блинов по-кургански расходится в сети. Необычным блюдо делают жареные грибы. URA.RU проводит пошаговый рецепт курганского блюда. Приготовление традиционных курганских блинов включает несколько важных этапов. «Сначала необходимо замесить тесто, для чего в муку вводятся размешанные в воде дрожжи, соль, половина сахара (растертого с желтками), и половина молока. Все это тщательно замешивается до однородной консистенции», — говорится в рецепте. Далее тесто подвергается брожению. В него добавляется растительное масло, перемешивается, и затем тесто ставится в теплое место на 3-4 часа. В процессе брожения тесто обминается 3-4 раза, чтобы оно равномерно поднималось. После брожения в тесто вводятся оставшиеся сахар и молоко. Затем тесто еще раз поднимается, после чего в него вводятся взбитые белки. Это добавляет блинам воздушность и легкость. Наконец, тесто быстро выпекают, разливая тонким слоем на смазанную сковороду, с обеих сторон. Это позволяет получить тонкие и воздушные блины, которые идеально подходят для подачи с различными начинками. Для подачи на стол нужно свернуть блины вчетверо треугольником. Подать с маслом и жареными грибами. Ингредиенты: Молоко — 1 стакан Мука — 1 стакан Яйца — 0,5 шт. Сахар — по вкусу Топленое масло — 5 г Соль — по вкусу Растительное масло — 5 г Жареные грибы — 50 г В Кургане к Масленице рестораторы подготовили уникальные варианты блинов. В кафе «Разговоры» можно попробовать блины с курицей и шампиньонами, форелью или беконом с луком фри. В кафе «Культура» на улице Ленина предлагают изысканные блины со шпинатом, лососем и белым соусом. Эти блюда сочетают в себе классические и необычные вкусы, делая праздник еще более ярким.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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