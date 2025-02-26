Челябинец, зарубивший тестя и ранивший тещу, пытался покончить с собой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина пытался свести счеты с жизнью
Мужчина пытался свести счеты с жизнью Фото:

Мужчина, зарубивший топором тестя и ранивший тещу в челябинском поселке Новобуранное, после случившегося пытался покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал источник.

«После того, как мужчина убил тестя и ударил тещу, он убежал в лес. Вернулся уже без топора и попытался покончить с собой. Но не смог довести умысел до конца. Местные жители скрутили его», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в момент расправы в доме находились маленькие дети трех и пяти лет. Они стали невольными свидетелями происходящего.

Предварительно, сейчас мужчина находится в неадекватном состоянии. В его отношении возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Его неоднократно судили за угрозы убийством и побои.

Мужчина напал на родственников вечером 25 февраля. Он пришел домой пьяным, схватился за топор и ударил тестя. От полученных травм пенсионер скончался. После неадекват ударил и тещу. Сейчас женщина находится в больнице.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина, зарубивший топором тестя и ранивший тещу в челябинском поселке Новобуранное, после случившегося пытался покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал источник. «После того, как мужчина убил тестя и ударил тещу, он убежал в лес. Вернулся уже без топора и попытался покончить с собой. Но не смог довести умысел до конца. Местные жители скрутили его», — рассказал источник. По данным URA.RU, в момент расправы в доме находились маленькие дети трех и пяти лет. Они стали невольными свидетелями происходящего. Предварительно, сейчас мужчина находится в неадекватном состоянии. В его отношении возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Его неоднократно судили за угрозы убийством и побои. Мужчина напал на родственников вечером 25 февраля. Он пришел домой пьяным, схватился за топор и ударил тестя. От полученных травм пенсионер скончался. После неадекват ударил и тещу. Сейчас женщина находится в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...