Челябинец, зарубивший тестя и ранивший тещу, пытался покончить с собой

Мужчина, зарубивший топором тестя и ранивший тещу в челябинском поселке Новобуранное, после случившегося пытался покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал источник.
«После того, как мужчина убил тестя и ударил тещу, он убежал в лес. Вернулся уже без топора и попытался покончить с собой. Но не смог довести умысел до конца. Местные жители скрутили его», — рассказал источник.
По данным URA.RU, в момент расправы в доме находились маленькие дети трех и пяти лет. Они стали невольными свидетелями происходящего.
Предварительно, сейчас мужчина находится в неадекватном состоянии. В его отношении возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Его неоднократно судили за угрозы убийством и побои.
Мужчина напал на родственников вечером 25 февраля. Он пришел домой пьяным, схватился за топор и ударил тестя. От полученных травм пенсионер скончался. После неадекват ударил и тещу. Сейчас женщина находится в больнице.
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