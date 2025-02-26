На Украине опубликовали полный текст сделки по металлам с США

Стало доступно полное содержание «Соглашения об ископаемых», которое может быть заключено между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».
«Опубликован финальный текст так называемого „Соглашения о ископаемых“ — межправительственной договоренности, которую должны подписать на этой неделе Украина и США», — говорится в материале издания. Соглашение, которое ожидается к подписанию на этой неделе, включает ключевое условие Украины о предоставлении гарантий безопасности и оформлено так, чтобы не требовать ратификации в Верховной Раде.
Одним из основных пунктов является создание инвестиционного фонда восстановления, который будет управляться совместно Украиной и США. Фонд будет получать 50% доходов от монетизации природных ресурсов Украины и реинвестировать их для содействия безопасности и экономическому развитию страны. В соглашении также предусмотрены механизмы контроля, которые «помогут избежать ослабления санкций против России». Ожидается, что после подписания начнутся новые переговоры для более детального оформления соглашения о фонде.
США ранее выдвинули новые требования Украине в отношении сделки по полезным ископаемым, потребовав половину доходов от природных ресурсов и портов. Также они требуют 500 миллиардов долларов за помощь в конфликте с Россией.
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