В РЖД рассказали о реконструкции вокзала «Пермь-2»

Проект строительства пешеходного перехода в рамках реконструкции вокзала «Пермь-2» отправлен на госэкспертизу. Ее планируется пройти до конца первого полугодия 2025 года, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) — филиала ОАО «РЖД».
«Проект реконструкции железнодорожного вокзала „Пермь-2“ включает в себя три этапа: строительство пешеходного тоннеля, Южного вокзала и Северного вокзала. Проектная документация по первому этапу подготовлена и направлена на госэкспертизу, ее планируется пройти до конца первого полугодия 2025 года. По второму этапу проект активно разрабатывается. Проектно-сметные работы планируется завершить к концу 2025 года, в 2026 году подготовят документы для госэкспертизы», — сообщили URA.RU в СвЖД.
Сейчас на объекте выполняются инженерные изыскания, обследование зданий и сооружений. К строительству приступят после прохождения экспертизы и подготовительных этапов, а также включения лимитов в инвестиционный план. Во время стройки вокзал будет работать с учетом календарного плана проведения работ. Для прохода пассажиров к поездам разработают оптимальные и безопасные маршруты.
Ранее URA.RU рассказывало, что приступить к реконструкции железнодорожного вокзала Пермь-II и строительству Пермского транспортно-пересадочного узла планировали в 2023 и 2024 году. Завершить работы хотели за три года. Однако ОАО «РЖД» было вынуждено пересмотреть параметры проекта, чтобы снизить его стоимость.
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