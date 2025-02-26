В РЖД рассказали о реконструкции вокзала «Пермь-2»

Проект строительства перехода на вокзале «Пермь-2» отправлен на госэкспертизу
© Служба новостей «URA.RU»
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Госэкспертизу планируется пройти до конца первого полугодия 2025 года
Госэкспертизу планируется пройти до конца первого полугодия 2025 года Фото:

Проект строительства пешеходного перехода в рамках реконструкции вокзала «Пермь-2» отправлен на госэкспертизу. Ее планируется пройти до конца первого полугодия 2025 года, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) — филиала ОАО «РЖД».

«Проект реконструкции железнодорожного вокзала „Пермь-2“ включает в себя три этапа: строительство пешеходного тоннеля, Южного вокзала и Северного вокзала. Проектная документация по первому этапу подготовлена и направлена на госэкспертизу, ее планируется пройти до конца первого полугодия 2025 года. По второму этапу проект активно разрабатывается. Проектно-сметные работы планируется завершить к концу 2025 года, в 2026 году подготовят документы для госэкспертизы», — сообщили URA.RU в СвЖД.

Сейчас на объекте выполняются инженерные изыскания, обследование зданий и сооружений. К строительству приступят после прохождения экспертизы и подготовительных этапов, а также включения лимитов в инвестиционный план. Во время стройки вокзал будет работать с учетом календарного плана проведения работ. Для прохода пассажиров к поездам разработают оптимальные и безопасные маршруты.

Ранее URA.RU рассказывало, что приступить к реконструкции железнодорожного вокзала Пермь-II и строительству Пермского транспортно-пересадочного узла планировали в 2023 и 2024 году. Завершить работы хотели за три года. Однако ОАО «РЖД» было вынуждено пересмотреть параметры проекта, чтобы снизить его стоимость.

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Проект строительства пешеходного перехода в рамках реконструкции вокзала «Пермь-2» отправлен на госэкспертизу. Ее планируется пройти до конца первого полугодия 2025 года, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) — филиала ОАО «РЖД». «Проект реконструкции железнодорожного вокзала „Пермь-2“ включает в себя три этапа: строительство пешеходного тоннеля, Южного вокзала и Северного вокзала. Проектная документация по первому этапу подготовлена и направлена на госэкспертизу, ее планируется пройти до конца первого полугодия 2025 года. По второму этапу проект активно разрабатывается. Проектно-сметные работы планируется завершить к концу 2025 года, в 2026 году подготовят документы для госэкспертизы», — сообщили URA.RU в СвЖД. Сейчас на объекте выполняются инженерные изыскания, обследование зданий и сооружений. К строительству приступят после прохождения экспертизы и подготовительных этапов, а также включения лимитов в инвестиционный план. Во время стройки вокзал будет работать с учетом календарного плана проведения работ. Для прохода пассажиров к поездам разработают оптимальные и безопасные маршруты. Ранее URA.RU рассказывало, что приступить к реконструкции железнодорожного вокзала Пермь-II и строительству Пермского транспортно-пересадочного узла планировали в 2023 и 2024 году. Завершить работы хотели за три года. Однако ОАО «РЖД» было вынуждено пересмотреть параметры проекта, чтобы снизить его стоимость.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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