В Ханты-Мансийске стартовали бесплатные автобусные экскурсии «Ханты-Мансийск — город трудовой доблести», посвященные вкладу города в победу в Великой Отечественной войне. Маршрут с гидами для жителей и гостей города включает ключевые исторические объекты. Об этом URA.RU рассказала заместитель директора «Центра молодежных проектов» Мария Петелина.
«Направление пользуется высоким спросом — количество заявок подтверждает интерес к истории города», — отметила Петелина. Программа охватывает различные исторические места. Например, Центр искусств для одаренных детей, где в годы войны работали кирпичный и спичечный заводы.
Программа длится около двух часов. Участники могут выйти на смотровых площадках и у мемориала, а также узнать о работе заводов и жизни города в военные годы прямо из автобуса. Организаторы подчеркивают, что проект направлен на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.
Ранее URA.RU писало о том, за что городу было присвоено звание «Город трудовой доблести». С этой инициативой еще в 2020 году выступали местные общественники и власти, в сентябре 2023 года указ о присвоении статуса подписал президент России Владимир Путин.
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