Власти Ханты-Мансийска запустили бесплатные автобусные экскурсии в честь звания «Город трудовой доблести»

В Ханты-Мансийске стартовали бесплатные экскурсии «Город трудовой доблести»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске стартовали бесплатные экскурсии «Город трудовой доблести»
В Ханты-Мансийске стартовали бесплатные экскурсии «Город трудовой доблести» Фото:

В Ханты-Мансийске стартовали бесплатные автобусные экскурсии «Ханты-Мансийск — город трудовой доблести», посвященные вкладу города в победу в Великой Отечественной войне. Маршрут с гидами для жителей и гостей города включает ключевые исторические объекты. Об этом URA.RU рассказала заместитель директора «Центра молодежных проектов» Мария Петелина.

«Направление пользуется высоким спросом — количество заявок подтверждает интерес к истории города», — отметила Петелина. Программа охватывает различные исторические места. Например, Центр искусств для одаренных детей, где в годы войны работали кирпичный и спичечный заводы.

Программа длится около двух часов. Участники могут выйти на смотровых площадках и у мемориала, а также узнать о работе заводов и жизни города в военные годы прямо из автобуса. Организаторы подчеркивают, что проект направлен на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

Ранее URA.RU писало о том, за что городу было присвоено звание «Город трудовой доблести». С этой инициативой еще в 2020 году выступали местные общественники и власти, в сентябре 2023 года указ о присвоении статуса подписал президент России Владимир Путин.

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В Ханты-Мансийске стартовали бесплатные автобусные экскурсии «Ханты-Мансийск — город трудовой доблести», посвященные вкладу города в победу в Великой Отечественной войне. Маршрут с гидами для жителей и гостей города включает ключевые исторические объекты. Об этом URA.RU рассказала заместитель директора «Центра молодежных проектов» Мария Петелина. «Направление пользуется высоким спросом — количество заявок подтверждает интерес к истории города», — отметила Петелина. Программа охватывает различные исторические места. Например, Центр искусств для одаренных детей, где в годы войны работали кирпичный и спичечный заводы. Программа длится около двух часов. Участники могут выйти на смотровых площадках и у мемориала, а также узнать о работе заводов и жизни города в военные годы прямо из автобуса. Организаторы подчеркивают, что проект направлен на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Ранее URA.RU писало о том, за что городу было присвоено звание «Город трудовой доблести». С этой инициативой еще в 2020 году выступали местные общественники и власти, в сентябре 2023 года указ о присвоении статуса подписал президент России Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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