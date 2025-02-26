ФСБ пресекла серию терактов в Ставрополе. Видео

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Сотрудники ФСБ предотвратили поджог объектов органов власти в Ставрополе
Сотрудники ФСБ предотвратили поджог объектов органов власти в Ставрополе Фото:

ФСБ успешно предотвратила ряд терактов, запланированных в Ставрополе. С этой информацией выступили представители службы.

«Силовики предотвратили в Ставрополе серию терактов», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Арестован гражданин одной из стран Центральной Азии, который по указанию украинского куратора планировал поджечь объекты органов власти региона.

Злоумышленник намеревался выехать на Украину и присоединиться к ВСУ. У него были изъяты бутылки с зажигательной смесью и инструкции. Возбуждено уголовное дело о теракте, заключили в ФСБ.

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ФСБ успешно предотвратила ряд терактов, запланированных в Ставрополе. С этой информацией выступили представители службы. «Силовики предотвратили в Ставрополе серию терактов», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Арестован гражданин одной из стран Центральной Азии, который по указанию украинского куратора планировал поджечь объекты органов власти региона. Злоумышленник намеревался выехать на Украину и присоединиться к ВСУ. У него были изъяты бутылки с зажигательной смесью и инструкции. Возбуждено уголовное дело о теракте, заключили в ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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