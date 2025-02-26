ФСБ успешно предотвратила ряд терактов, запланированных в Ставрополе. С этой информацией выступили представители службы.
«Силовики предотвратили в Ставрополе серию терактов», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Арестован гражданин одной из стран Центральной Азии, который по указанию украинского куратора планировал поджечь объекты органов власти региона.
Злоумышленник намеревался выехать на Украину и присоединиться к ВСУ. У него были изъяты бутылки с зажигательной смесью и инструкции. Возбуждено уголовное дело о теракте, заключили в ФСБ.
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